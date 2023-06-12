崔始源《獵犬》變身惡中之惡！從囂張跋扈到被人打到跪地求饒，挑戰反差最大演出！
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崔始源《獵犬》變身惡中之惡！從囂張跋扈到被人打到跪地求饒，挑戰反差最大演出！

韓劇   2023年6月12日   星期一15:03   Erin  

(封面圖源:IG@netflixkr)

一向給大家高富帥形象的崔始源，在新電視劇《獵犬》中挑戰反派演技大變身，除了財閥的囂張嘴臉以外，還被仇家痛打到狂吐，甚至被迫全身脫光還灌汽油！拍攝時看起來備受折磨。

Netflix新作品《獵犬》劇情描述兩位因拳擊賽而結識的年輕人，金建優（禹棹奐飾）與洪偶真（李相二飾），因個性憨厚正直並充滿熱血，在經歷了自家人受到高利貸業者詐騙貸款後，決心不像這樣的惡勢力低頭，合力揪出幕後黑手，共同用拳頭來對抗這些惡人們。
(圖源:Youtube@넷플릭스 코리아截圖)

崔始源在Netflix新原創系列作品《獵犬》中飾演財閥第三代「洪敏範」一角，帶來與以往完全不同的演員面貌。一開始因為坐擁金山而呼風喚雨的洪敏範，還大口大口喝著洋酒嘲笑其他人財力不如他，沒想到立刻遭到尋仇，被拖出車外爆打一頓，還被迫脫到連內褲都不剩，還被狂澆汽油，而他也從原本的狂妄，變得不安又敏感，演技相當到位。
(圖源:Facebook@ENA채널)

之前在《凍死的戀愛》以及《酒鬼都市女人們》的崔始源，總是展現浪漫暖男的風格，而這次不但是尖酸刻薄的財閥，還牽扯到其他高利貸業者而展開黑幫惡鬥，戲路發展無限。甚至在片中還從不可一世的樣子瞬間轉變為跪地求饒，演技表現相當出色。《獵犬》已在Netflix平台公開。
(圖源:TVDaily)

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