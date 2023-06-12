崔始源《猎犬》变身恶中之恶！从嚣张跋扈到被人打到跪地求饶，挑战反差最大演出！

一向给大家高富帅形象的崔始源，在新电视剧《猎犬》中挑战反派演技大变身，除了财阀的嚣张嘴脸以外，还被仇家痛打到狂吐，甚至被迫全身脱光还灌汽油！拍摄时看起来备受折磨。

Netflix新作品《猎犬》剧情描述两位因拳击赛而结识的年轻人，金建优（禹棹奂饰）与洪偶真（李相二饰），因个性憨厚正直并充满热血，在经历了自家人受到高利贷业者诈骗贷款后，决心不像这样的恶势力低头，合力揪出幕后黑手，共同用拳头来对抗这些恶人们。



崔始源在Netflix新原创系列作品《猎犬》中饰演财阀第三代「洪敏范」一角，带来与以往完全不同的演员面貌。一开始因为坐拥金山而呼风唤雨的洪敏范，还大口大口喝著洋酒嘲笑其他人财力不如他，没想到立刻遭到寻仇，被拖出车外爆打一顿，还被迫脱到连内裤都不剩，还被狂浇汽油，而他也从原本的狂妄，变得不安又敏感，演技相当到位。



之前在《冻死的恋爱》以及《酒鬼都市女人们》的崔始源，总是展现浪漫暖男的风格，而这次不但是尖酸刻薄的财阀，还牵扯到其他高利贷业者而展开黑帮恶斗，戏路发展无限。甚至在片中还从不可一世的样子瞬间转变为跪地求饶，演技表现相当出色。《猎犬》已在Netflix平台公开。



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