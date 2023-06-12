《浪漫醫生金師傅3》第14集被批「劇情歷代最差」 韓觀眾：女主角人設崩塌，真的好失望 VS 我看得很開心

《浪漫醫生金師傅3》最新兩集播出中，姜棟柱（柳演錫 飾）回歸並代理外傷中心主任，但因為他有自己的原則，因此與外傷中心的人員產生矛盾。
車恩彩（李聖經 飾）因為在給非外傷中心的患者動手術而遲到，與姜棟柱發生矛盾。車恩彩認爲，雖然手術晚了，但是給危急患者進行手術，並救活被放置在廁所的新生兒，是作爲醫生自己應該做的事情。 姜棟柱也對她說如果不重新調整自己的心態，絕對無法留在他帶領的外傷中心，並通報說會帶來在美國進修時成立的團隊。
車恩彩的不滿，再加上楊浩俊（高尚鎬 飾）的煽動，外傷中心的工作人員們宣佈抵制姜棟柱。之後，金師傅給車恩彩溫馨的建議說：「趕快回到你的崗位上吧！」車恩彩對站在姜棟柱一邊的金師傅流露出遺憾之情，金師傅說：「如果你會這樣誤解我的本意，那就是我做得不對，沒有把你們教好。」他還提到因抵制而受傷的徐宇鎮，讓車恩彩自己意識到錯誤。金師傅建議說：「只要你能理解對方，解決問題的方式也會有所不同。」車恩彩決定停止抵制。
節目尾聲，外傷中心陷入雪上加霜的危機。因抵制而空蕩蕩的外傷中心來了審核預算負責人還有保健福利部負責人，接著還出現山火災難新聞速報，在滅火工作中受傷的急救隊員們，紛紛進入外傷中心，但因為許多人都不在而亂成一團。只剩下2集會如何收尾，也備受關注。
這集播出之後，就有韓網友寫下「把女主角（人設）弄得亂七八糟，配角反客為主，今天的劇情發展是歷代最差」。這似乎讓不少觀眾有共鳴，紛紛留言：「女主角像是幼兒園學生」、「主人公是金師傅，但金師傅的戲份失蹤」、「今天的真的好失望」、「我到現在爲止都看過了，但是這一季真的沒意思」、「今天這一集有點過分了...但是看預告感覺下集有點有趣」等等。不過也有觀眾認為：「雖然很有趣，但是劇情的發展會讓人對角色們很生氣」、「我覺得還行啊...只是楊浩俊的擾民角色讓人煩躁」、「怎麼會有15%的無趣呢？就是傷感情啊」、「雖然第一部最有意思，但是現在也很滿意，收看得很開心」。
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