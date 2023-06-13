防彈少年團慶祝出道10週年！《國防日報》主版面登JIN應援照，史上第一人！

防彈少年團成員JIN成為登上《國防日報》主版面第一個藝人。

防彈少年團出道10週年之際，《國防日報》強勢應援，首頁版上登出了JIN的照片。 據說粉絲為了正在服役中的JIN籌集了資金，主動推進了這次的廣告，並得到了《國防日報》的大力支持，廣告中的JIN站在舞台上，穿著紫色的衣服，手拿麥克風，並配上「大韓民國可愛的國軍戰士們，感謝你們的奉獻和勞苦，為你們應援。」 同時英文寫了「慶祝BTS10週年」。 不過《國防日報》並不能對外刊發，只能在軍中流通。



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[종합]국방일보 1면에 '방탄소년단 진' 깜짝 등장!…＂사상 최초 연예인 서포트 광고 성사＂ (출처 : 스포츠조선 | 네이버 TV연예)



https://t.co/HNy3dHyc7L pic.twitter.com/VOC76LMwHe — 김석진홍보팀 PR for JIN (@PRforJIN) June 13, 2023

此外，RM和J-HOPE、JIMIN、V等成員也紛紛公開手寫信、影片等慶祝出道10週年，表示「隊友們、工作人員們、家人們、朋友們，以及ARMY們！大家辛苦了，未來的10年也一起走下去吧，在這個世界上，我愛你們！」、「 記住當下的這一刻，回想這期間的美好回憶，又會讓我們覺得幸福，這就是屬於我們的613吧，無限肯定！」、「感謝10年的時間裡隊友們都很健康，創造了很多美好的回憶，也感謝ARMY們......」、「任何時候都感謝ARMY們，今後很久很久我們都要幸福哦」等。



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