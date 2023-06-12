你有看过这样的金南佶吗！才刚病倒还能可爱唱跳〈Candy〉♥ 影片破4000转推

先问问各位有没有看过这样的「毗昙」（《善德女王》）、这样的「神父nim」（《热血司祭》）、这样的「宋河永」（《读取恶心的人们》）、这样的「般」（《Island》）？这样平常在剧里较为阴沉或强势，跳起爱豆舞曲却很可爱的金南佶？

金南佶10日在首尔开了Fan Concert，你没看错是Fan Meeting粉丝见面会暨Concert演唱会，金南佶身为演员却也拥有一副好歌喉，早在他这些年的「宇宙最强秀」和2020年的《家师父一体》就展露过，据说10日的Fan Concert连唱了16首歌！



这16首歌其中最受欢迎的是演唱K-POP经典歌曲H.O.T.的〈Candy〉（NCT DREAM也曾翻唱），在推特破4000次转推！



网友们都忍不住赞叹金南佶表演非常可爱，忍不住一看再看！也有人赞叹金南佶的歌声：「不是，这个男人，怎么说呢，平时是中低音？但唱歌的话该说是美声吗？嗓音会变得更高更薄，真的要疯了。」「欧巴……比爱豆live做得更好该怎么办？」还有人后悔没有请年假并带上饭圈流传超强的三星Ultra系列拍直拍！

亦有网友称这根本传奇了、是非常珍贵的画面，而更难能可贵的是，金南佶在开唱前可是病倒了，据说罹患了支气管炎病倒了三天，有网友相当心疼的描述当天情况，表示金南佶开唱前几天得了支气管炎，喉咙到现在还会痛、讲话的时候都让人心疼，但是他为了粉丝还是唱跳了16首歌，根本就可以兼职歌手了。



아니 진짜 오늘 팬콘 때 기관지염 걸려서 목 아픈데도 계속 팬들 위해 노래 16곡이나하고 춤, 토크 다 하는 거 안쓰러우면서도 너무 감동적이었다ㅠㅠ 어째서 목이 아픈데도 노래가 우최쇼 때보다 더 는 거 같지? 덕깍지 빼고 생각해봐도 가수를 겸직하는 것 같음. https://t.co/lSB2i44lOq — 해달 (@ichere9507) June 10, 2023

▼来看更多金南佶演唱片段吧！台下还有应援超可爱！这下子只能更期待香港与台北场了呢！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻