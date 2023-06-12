宋江&金裕貞新劇《我的惡魔》路透照釋出！瘋傲財閥千金愛上無能惡魔的高顏值羅曼史即將展開～
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宋江&金裕貞新劇《我的惡魔》路透照釋出！瘋傲財閥千金愛上無能惡魔的高顏值羅曼史即將展開～

韓劇   2023年6月12日   星期一13:05   Mico  

（封面圖源：宋江IG@songkang_b、金裕貞IG@you_r_love、twitter@songnkang0423）

兩人在劇中的造型&牽手畫面首度曝光！大家是不是也在期待這部新劇呢？

由人氣演員金裕貞和宋江攜手主演的 SBS 新劇《我的惡魔》（My Demon）獲得了相當高的關注，昨日則有網友分享了他們在戶外拍攝的畫面，也讓大眾首次欣賞到了兩人在劇中的造型。

本劇講述四面楚歌的財閥繼承人都道熙（金裕貞　飾），與一夜之間失去能力的惡魔鄭救援（宋江　飾）之間，意外展開了「異類同居」的甜蜜羅曼史。

路透的畫面中，金裕貞身穿白色浪漫的澎裙，整身高貴氣質如千金一般出眾，宋江則是西裝外套&長褲展現優越身材，伸手邀請著金裕貞，讓人相當好奇這一幕的劇情。

《我的惡魔》由《你喜歡布拉姆斯嗎？》的金章煥導演執導，《哲仁王后》崔雅溢編劇執筆，預計2023下半年的每週五、六播出。

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