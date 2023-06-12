連灌七瓶可樂說不出台詞！《貴公子》金宣虎有自信握槍但罵不出髒話！談2年前私生活爭議「只希望不造成大家困擾」

演員金宣虎首度挑戰大螢幕的作品《貴公子》將於6月21日於台灣韓國同步上映，而他日前剛結束亞洲巡迴見面會的行程，正馬不停蹄投入電影宣傳活動，也接受許多訪談，提到了對自己影響頗大的私生活爭議事件。

電影《貴公子》中金宣虎將飾演一位對菲籍混血拳擊手馬可不停進行追擊的神祕人物，這部作品也是金宣虎首度躍上大螢幕的出道作，也被視為是2021年私生活爭議後再度正式回歸的作品。在《海岸村恰恰恰》終演當日立刻被爆出私生活爭議的他，因停止活動而有兩部電影遭到換角，但《貴公子》（前譯《悲傷熱帶》）則是他唯一持續拍攝的作品，格外令人期待。



金宣虎也表達，雖然當時無法理解朴勳政導演的心情，但自己是相當抱歉也非常感謝，可說是百感交集。朴勳政導演為此召開很多會議，甚至在金宣虎面前就當沒事發生過的樣子，還對他說出「只要你沒問題，我們打算堅持到底」這樣的話，金宣虎認為電影作品已經因為自己的事件而必須延遲，因此希望不再對大家造成困擾，一定要做好。這也讓金宣虎內心相當感激。



金宣虎準確地回憶起自己拍攝第一場回憶戲碼，因為一開始沒能抓準導演的意思，而這場預告中喝可樂的戲碼，他足足連續喝了七瓶！甚至還因為喝太多而打嗝沒辦法繼續唸出後面的台詞，看到金宣虎的樣子還讓朴政勳導演也嘆了口氣！



而平時的人生座右銘就是「不要讓別人感到反感」的金宣虎，在演出黑幫反派時罵人的口吻實在不夠自然，還被導演指責是不是平常語氣太過友好了？導演推薦金宣虎看看自己的前作品《闇黑新世界》，看著出口成「髒」的前輩演員們，金宣虎終於有所理解，「罵人不一定只有憤怒一種罵法」，除了大喊出來罵人原來還有其他方式可以表達。



而這部電影名字就叫《貴公子》，金宣虎很擔心大家誤會他就是電影中唯一的主角，不過他說電影中有天生就含著金湯匙的「貴公子」，也有突然變成有錢人的「貴公子」，也有像他這樣名字就叫「貴公子」的人，所以集合各種貴公子而出現這部電影。他很擔心自己初次躍上大螢幕的不足，讓大家對這部作品的期待落空。



金宣虎笑說自己的臉跟演技在大螢幕上都放大許多，讓他沒能專心看劇情，只看到自己一堆缺點，一邊看著還差點喊出聲音來，幸虧有金剛于前輩拍拍他安慰他。時隔一年才看到自己演出的作品，金宣虎除了感到神奇，還不免有些彆扭。金宣虎還提到自己當兵的經歷，對於片中需要的槍擊畫面相當有幫助，當兵時他曾擔任助教，雖然當兵是用長槍，但拍攝時使用的是手槍，不過他仍能快速與熟練地展現出瞄準與射擊，以及反射動作等等。電影《貴公子》將於台灣及韓國同步在6月21日盛大上映。



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