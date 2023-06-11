金南珠、車銀優、金剛于、林世美確定出演新劇《Wonderful World》！近期已完成劇本閱讀

金南珠繼《Misty》後時隔5年回歸小螢幕！這次飾演「心理學教授」～

預計於明年（2024年）上半年首播的新劇《Wonderful World》，由《特殊案件專案組TEN》、《失蹤的黑色M》、《Voice 2》、《Tracer》李勝英導演執導，《清潭洞醜聞》、《謊言的謊言》金智恩編劇執筆，是一部復仇懸疑劇，描述失去孩子的女主角，向被法律寬恕的加害者復仇，並且療癒傷痛的故事，近期確定主演陣容並完成劇本閱讀。

金南珠飾演心理學教授兼著名作家「殷秀賢」，腦袋聰穎，運動神經和樂器演奏能力也與眾不同。然而看似完美無瑕的她，卻在一場事故中失去兒子，成了為處決加害者而孤軍奮戰的人物。

車銀優飾演醫大休學生「權善律」。一直懷抱著能替和自己一樣生病的孩子治療的夢想的他，與女主角秀賢一起捲入某個事件後，雙方維持著微妙的關係。

金剛于飾演秀賢的丈夫「姜秀浩」。原本是無線電視臺記者，在揭露某政治人物貪污後離開崗位，現在是沒什麼人收看的有線電視臺節目主持人。真心愛著妻子的他，因為一瞬間的錯誤選擇而陷入無法控制的漩渦。

林世美飾演事業成功的代表「韓宥利」，和秀賢情同親姐妹，將秀賢和秀賢的母親視為比自己的生命更重要的存在，給失去年幼的兒子後帶著傷痛生活的秀賢，提供依靠和幫助的人物。

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