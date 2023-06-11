金南珠、車銀優、金剛于、林世美確定出演新劇《Wonderful World》！近期已完成劇本閱讀
廣告

金南珠、車銀優、金剛于、林世美確定出演新劇《Wonderful World》！近期已完成劇本閱讀

韓劇   2023年6月11日   星期日09:52   Hui  

（封面圖源：JTBC@《Misty》官方劇照；IG@eunwo.o_c、kangwoo_king、susemee）

金南珠繼《Misty》後時隔5年回歸小螢幕！這次飾演「心理學教授」～

預計於明年（2024年）上半年首播的新劇《Wonderful World》，由《特殊案件專案組TEN》、《失蹤的黑色M》、《Voice 2》、《Tracer》李勝英導演執導，《清潭洞醜聞》、《謊言的謊言》金智恩編劇執筆，是一部復仇懸疑劇，描述失去孩子的女主角，向被法律寬恕的加害者復仇，並且療癒傷痛的故事，近期確定主演陣容並完成劇本閱讀。

（圖源：JTBC@《Misty》官方劇照）

金南珠飾演心理學教授兼著名作家「殷秀賢」，腦袋聰穎，運動神經和樂器演奏能力也與眾不同。然而看似完美無瑕的她，卻在一場事故中失去兒子，成了為處決加害者而孤軍奮戰的人物。

（圖源：IG@eunwo.o_c）

車銀優飾演醫大休學生「權善律」。一直懷抱著能替和自己一樣生病的孩子治療的夢想的他，與女主角秀賢一起捲入某個事件後，雙方維持著微妙的關係。

（圖源：IG@kangwoo_king）

金剛于飾演秀賢的丈夫「姜秀浩」。原本是無線電視臺記者，在揭露某政治人物貪污後離開崗位，現在是沒什麼人收看的有線電視臺節目主持人。真心愛著妻子的他，因為一瞬間的錯誤選擇而陷入無法控制的漩渦。

（圖源：IG@susemee）

林世美飾演事業成功的代表「韓宥利」，和秀賢情同親姐妹，將秀賢和秀賢的母親視為比自己的生命更重要的存在，給失去年幼的兒子後帶著傷痛生活的秀賢，提供依靠和幫助的人物。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 金南珠、車銀優、金剛于、林世美確定出演新劇《Wonderful World》！近期已完成劇本閱讀
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手