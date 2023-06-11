金南珠、车银优、金刚于、林世美确定出演新剧《Wonderful World》！近期已完成剧本阅读

金南珠继《Misty》后时隔5年回归小萤幕！这次饰演「心理学教授」～

预计於明年（2024年）上半年首播的新剧《Wonderful World》，由《特殊案件专案组TEN》、《失踪的黑色M》、《Voice 2》、《Tracer》李胜英导演执导，《清潭洞丑闻》、《谎言的谎言》金智恩编剧执笔，是一部复仇悬疑剧，描述失去孩子的女主角，向被法律宽恕的加害者复仇，并且疗愈伤痛的故事，近期确定主演阵容并完成剧本阅读。

金南珠饰演心理学教授兼著名作家「殷秀贤」，脑袋聪颖，运动神经和乐器演奏能力也与众不同。然而看似完美无瑕的她，却在一场事故中失去儿子，成了为处决加害者而孤军奋战的人物。

车银优饰演医大休学生「权善律」。一直怀抱著能替和自己一样生病的孩子治疗的梦想的他，与女主角秀贤一起卷入某个事件后，双方维持著微妙的关系。

金刚于饰演秀贤的丈夫「姜秀浩」。原本是无线电视台记者，在揭露某政治人物贪污后离开岗位，现在是没什么人收看的有线电视台节目主持人。真心爱著妻子的他，因为一瞬间的错误选择而陷入无法控制的漩涡。

林世美饰演事业成功的代表「韩宥利」，和秀贤情同亲姐妹，将秀贤和秀贤的母亲视为比自己的生命更重要的存在，给失去年幼的儿子后带著伤痛生活的秀贤，提供依靠和帮助的人物。

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