BTS JIN「素顏」+「無妝髮」狀態錄製節目《SUCHWITA》，網友感嘆：我下輩子也想投胎成這樣的美男子

不敢相信這是剛睡醒就直接來錄製節目的狀態，這五官～這皮膚～也太完美了吧！？

最新一集人氣網路訪談節目《SUCHWITA》（SU吹打）邀請到了的嘉賓是 BTS 防彈少年團的隊內大哥 JIN（金碩珍），也是團體裡第一位入伍的成員，可以說是給粉絲ARMY們的一個超級驚喜大禮物。



▼節目上兩人暢談許多團體和solo活動時的花絮小故事，分享各種心境和願景，把粉絲們一起拉進回憶的漩渦，也更期待團體們再次相聚的畫面。此外，j-hope 也在中間加入，為節目增添了不少豐富度。



令人驚訝的是，JIN 說自己一起床就直接來錄節目了，是以「素顏」且「無妝髮」什麼都沒有用的狀態上鏡頭，SUGA還在一旁補充說：「看他後面的頭髮都被壓扁了，我們平時看到的金碩珍就是這樣。」



讓許多網友都非常羨慕地留言表示：「我下輩子也想投胎成這樣的美男子」、「太帥了吧」、「這哥整個人散發著清純美」、「好羨慕他的膚質」、「這世界真是太不公平了」、「不用打扮就能這樣？」、「素顏更好看，像牛奶一樣純真」



JIN於去年12月13日入伍，預計於2024年6月12日退伍。

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