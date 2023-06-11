THE BOYZ登台狂秀中文撩四千粉絲 強勁舞蹈High翻北流!

三度來台的韓國大勢人氣男團THE BOYZ初登台北流行音樂開唱震撼四千歌迷，一身勁裝出場的11位大男孩一口氣帶來近20首夯歌滿足粉絲們的期待，其中幾首熱門金曲〈THRILL RIDE〉、〈Maverick〉、〈REVEAL〉、〈ROAR〉搭配強勁舞蹈以及精心設計的巨型圓弧螢幕舞台，讓台下粉絲感受到THE BOYZ的狂熱魅力，更聽得如癡如醉無法自拔！

出道六年的THE BOYZ是由上淵、泳勳、賢在、柱延、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN，自出道以來憑藉著高顏值、高實力、高人氣「三高」魅力而在各地累積許多粉絲，今年五月更宣布展開歌唱生涯第二次世界巡演的他們從首爾出發一路唱到日本神戶、福岡等三大城市，所到之處可說引起萬人空巷追星的「THE BOYZ」旋風，這次專程來台舉辦【THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in TAIPEI】台北站演唱會，讓不少期待以久的粉絲在開唱當天中午就到北流排隊入場整隊、準備應援旗幟，就連傾盆梅雨也澆不熄熱情，足見THE BOYZ的驚人魅力！



被譽為韓國新生代顏值最高男團的他們不時展現迷人電力，燦笑、送飛吻、送愛心手勢樣樣來，男孩們更輪流大秀中文親切問候粉絲，其中上淵特別用中文說「今天我們開心地享受舞台吧！」賢在更用中文甜喊「我是大家的男朋友」撩粉絲，而柱延更秀出一口台語打招呼：「大給賀(台語的大家好)，我是柱延！」，隨後更指著台下粉絲大喊「老婆！」而NEW則用中文「我愛你」跟粉絲們示愛，每位男孩都拼命秀中文，還用中、韓、台語問候語接連甜炸台粉，撩得THE B們心花怒放，尖叫聲嗨翻北流屋頂！



睽違三年再度來台開唱的THE BOYZ除了狂秀中文撩粉外，更分享了自己這兩天在台灣彩排的日常，其中柱延特別說到自己高中曾來過台灣，對於台灣美食念念不忘的他，這兩天在台灣吃得非常盡興，包括大腸麵線、鳳梨酥都吃到欲罷不能，而年紀最小的「忙內」Eric則笑說：「台灣東西太好吃，想長住在台灣！」事實上此行三天兩夜的THE BOYZ為了演唱會特別提早一天來台彩排，為求演出盡善盡美更一路彩排到半夜，主辦單位特別準備了許多台灣美食為男孩們補充體力，除了昨天在聯訪許願成功的「芒果冰」、「雞排」外，更吃了小籠包、珍奶，讓THE BOYZ大快朵頤之餘，更笑說：「很怕吃太多台北美食，會發胖！」



粉絲還特別準備的手拿板排字獻給偶像驚喜，當THE BOYZ在唱〈TIMELESS〉之前，台下粉絲無預警高舉手幅排出"여전히 이자리"（依然在這裡）為THE BOYZ打氣，讓成員們看了直呼感動之餘，更大聲呼喊「謝謝你們，我們愛大家！」首度成功站上北流開唱的THE BOY更最後安可時與台下的爆滿粉絲大合照，留下珍貴的紀念！成員周鶴年更在最後安可時獻唱一段中文歌〈想見你〉，爸爸是香港人的周鶴年在這次演唱會上代表團員們唱了這首臨時加碼的情歌，清唱〈想見你〉的副歌「想見你 只想見你 未來過去 我只想見你，穿越了 千個萬個 時間線裡 人海裡相依。」當成送給給台灣粉絲的特別驚喜。



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