aespa Karina出道前照片曝光，完全就是校花級別！網友：表白心應該收到手軟吧～

aespa Karina的美貌再一次令網友沉迷。

5月1日，Karina和隊友一起參加了jtbc綜藝節目《認識的哥哥》的錄製，因節目的風格，成員們都換上了校服，節目上班路上Karina就被捕捉到了美照，穿著校服亮相，頭頂上還戴了黑色蝴蝶結，初戀臉+校園風，看得網友們直呼她是「校花學姐」。



아는형님 카리나 벌써 대박남 너무예뿌다 .. pic.twitter.com/ZRDp6xIBnT — 일일. (@11Wlals4) June 1, 2023

不僅如此Karina學生時期的舊照也在韓網上引發熱議，素有「真人AI」之稱的她即使是在被稱為花田的K-POP界，美貌也是TOP級別。 學生時期的Karina已經是「完成型顏值」了，從大眼睛到高鼻樑，再到洋娃娃般的五官和黑長直發，完完全全抓住了人們的視線。 那個時候的她還沒有現在的女團霸氣，更多的是清純、甜美氣質。



看得網友和粉絲們評論：「學生時期告白信應該收到手軟吧」、「應該有很多男生為她哭過」、「和現在根本沒區別，太美了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞