aespa Karina出道前照片曝光，完全就是校花級別！網友：表白心應該收到手軟吧～
廣告

aespa Karina出道前照片曝光，完全就是校花級別！網友：表白心應該收到手軟吧～

明星   2023年6月10日   星期六08:30   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

aespa Karina的美貌再一次令網友沉迷。

5月1日，Karina和隊友一起參加了jtbc綜藝節目《認識的哥哥》的錄製，因節目的風格，成員們都換上了校服，節目上班路上Karina就被捕捉到了美照，穿著校服亮相，頭頂上還戴了黑色蝴蝶結，初戀臉+校園風，看得網友們直呼她是「校花學姐」。

不僅如此Karina學生時期的舊照也在韓網上引發熱議，素有「真人AI」之稱的她即使是在被稱為花田的K-POP界，美貌也是TOP級別。 學生時期的Karina已經是「完成型顏值」了，從大眼睛到高鼻樑，再到洋娃娃般的五官和黑長直發，完完全全抓住了人們的視線。 那個時候的她還沒有現在的女團霸氣，更多的是清純、甜美氣質。

看得網友和粉絲們評論：「學生時期告白信應該收到手軟吧」、「應該有很多男生為她哭過」、「和現在根本沒區別，太美了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » aespa Karina出道前照片曝光，完全就是校花級別！網友：表白心應該收到手軟吧～
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手