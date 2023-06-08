宋慧喬&車銀優巴黎合照似豪門姐弟！網看圖寫小說：「爭權的王室姐弟 or 養成係皇太子」

宋慧喬和車銀優今日出席在法國巴黎舉辦的某品牌活動，兩個人全都美到發光啊！

宋慧喬髮型師孫慧珍（音）在個人IG分享多張照片，活動現場佈置成花園一般，宋慧喬一襲白色長裙、秀髮披肩、 珠光寶氣，車銀優以黑白正裝絲巾搭配閃耀胸針，站在一起實在太養眼啦：



髮型師PO出多張宋慧喬個人照片，每一張都美到仙氣飄飄：







宋慧喬也在IG限動PO出活動現場照片，背影都優雅迷人：



《ELLE》雜誌分享了車銀優和宋慧喬出席宴會的影片，舉手投足間氣質十足。韓網友驚呼這組合是legend，甚至開始腦補以他們為主角的小說：「是白雪公主和王子嗎」、「好像童話書裡的畫面」、「根本是奇幻浪漫小說封面」、「生活富饒的貴族既視感」、「好像女王和即將繼承王位的太子」、「可靠的弟弟和能力超強的姐姐，還是爭奪王位的皇室姐弟？」 、「標題《我培養的皇太子》一定大賣」、「兩位臉蛋天才的相遇」、「差點以為是AI作品」、「跪求二人拍部劇吧」。



宋慧喬和車銀優相差16歲，曾在2014年的電影《撲通撲通我的人生》有過短暫合作。 當時車銀優尚未作為ASTRO成員出道，模樣十分青澀。



今年初有YouTuber爆料宋慧喬與車銀優正在戀愛，稱二人在片場親密互動，不過很快就被揭穿是假新聞。

此外，車銀優即將於金南珠合作療愈驚悚劇《Wonderful World》，飾演辛苦考上醫學院卻選擇退學、過著狂野生活的「權善律」。



宋慧喬憑Netflix熱門劇《黑暗榮耀》斬獲第59屆百想藝術大賞視后，原計劃和韓韶禧合作主演《自白的代價》，近日因與製作組意見不和而宣佈告吹。



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