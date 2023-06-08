宋慧乔&车银优巴黎合照似豪门姐弟！网看图写小说：「争权的王室姐弟 or 养成系皇太子」

宋慧乔和车银优今日出席在法国巴黎举办的某品牌活动，两个人全都美到发光啊！

宋慧乔发型师孙慧珍（音）在个人IG分享多张照片，活动现场布置成花园一般，宋慧乔一袭白色长裙、秀发披肩、 珠光宝气，车银优以黑白正装丝巾搭配闪耀胸针，站在一起实在太养眼啦：



发型师PO出多张宋慧乔个人照片，每一张都美到仙气飘飘：







宋慧乔也在IG限动PO出活动现场照片，背影都优雅迷人：



《ELLE》杂志分享了车银优和宋慧乔出席宴会的影片，举手投足间气质十足。韩网友惊呼这组合是legend，甚至开始脑补以他们为主角的小说：「是白雪公主和王子吗」、「好像童话书里的画面」、「根本是奇幻浪漫小说封面」、「生活富饶的贵族既视感」、「好像女王和即将继承王位的太子」、「可靠的弟弟和能力超强的姐姐，还是争夺王位的皇室姐弟？」 、「标题《我培养的皇太子》一定大卖」、「两位脸蛋天才的相遇」、「差点以为是AI作品」、「跪求二人拍部剧吧」。



宋慧乔和车银优相差16岁，曾在2014年的电影《扑通扑通我的人生》有过短暂合作。 当时车银优尚未作为ASTRO成员出道，模样十分青涩。



今年初有YouTuber爆料宋慧乔与车银优正在恋爱，称二人在片场亲密互动，不过很快就被揭穿是假新闻。

此外，车银优即将於金南珠合作疗愈惊悚剧《Wonderful World》，饰演辛苦考上医学院却选择退学、过著狂野生活的「权善律」。



宋慧乔凭Netflix热门剧《黑暗荣耀》斩获第59届百想艺术大赏视后，原计划和韩韶禧合作主演《自白的代价》，近日因与制作组意见不和而宣布告吹。



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