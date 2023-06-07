ASTRO文彬頭七已過，Billlie文秀雅PO影片與哥哥告別：「下次見面多背背我吧」

女團Billlie成員文秀雅今日在IG限動分享一段和文彬一起的影片，寫下深情文字向哥哥告別。

片中兄妹兩人在練習室排練《我耳邊的Candy》，ending時秀雅淘氣地跳到哥哥背上，文彬寵溺地輕鬆背起她，兩人都十分開心。

秀雅寫道：「不愧是門板文氏，後背又寬闊又溫暖。 應該多讓你背我來的。 下次見面多背背我吧。 我唯一的哥哥，直到現在仍沒有忘記、以後也不會忘記，會一直愛著你。 保重身體、好好吃飯、一定要幸福哦。」



「文氏兄妹」是偶像界知名的兄妹藝人，分屬男團ASTRO和女團Billlie，曾一起在打歌節目《Music Bank》合作舞台《我耳邊的Candy》，今年1月還結伴出演MBC真人秀《DNA Mate》，一起吃飯、跳舞、玩高空彈跳，展現兄妹情誼。





秀雅在文彬離世後一直暫停活動整理心情，日前有網友偶遇到她在ASTRO車銀優、尹產賀與前成員Rocky陪同下去看隊友JIN JIN主演的音樂劇《Dream High》，在哥哥們的環繞中難得露出笑容。



오늘 진우 뮤지컬에 우리 애들하고

수아 왔어요

우리 라키 민혁이 머리는 그대로고

살만 쭉 빠짐#아스트로 #문수아 #박민혁 pic.twitter.com/hkLQU5DtAe — 로하다 (@aksnfdk07) May 31, 2023

ASTRO成員文彬今年4月19日被發現在家中停止呼吸，昨日（6月6日）剛剛過完頭七。 所屬社與家人商議後將悼念空間從公司大樓轉移到京畿道山中的國清寺，繼續接受粉絲以手寫信和字條表達思念之情。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞