ASTRO文彬头七已过，Billlie文秀雅PO影片与哥哥告别：「下次见面多背背我吧」

女团Billlie成员文秀雅今日在IG限动分享一段和文彬一起的影片，写下深情文字向哥哥告别。

片中兄妹两人在练习室排练《我耳边的Candy》，ending时秀雅淘气地跳到哥哥背上，文彬宠溺地轻松背起她，两人都十分开心。

秀雅写道：「不愧是门板文氏，后背又宽阔又温暖。 应该多让你背我来的。 下次见面多背背我吧。 我唯一的哥哥，直到现在仍没有忘记、以后也不会忘记，会一直爱著你。 保重身体、好好吃饭、一定要幸福哦。」



「文氏兄妹」是偶像界知名的兄妹艺人，分属男团ASTRO和女团Billlie，曾一起在打歌节目《Music Bank》合作舞台《我耳边的Candy》，今年1月还结伴出演MBC真人秀《DNA Mate》，一起吃饭、跳舞、玩高空弹跳，展现兄妹情谊。





秀雅在文彬离世后一直暂停活动整理心情，日前有网友偶遇到她在ASTRO车银优、尹产贺与前成员Rocky陪同下去看队友JIN JIN主演的音乐剧《Dream High》，在哥哥们的环绕中难得露出笑容。



오늘 진우 뮤지컬에 우리 애들하고

수아 왔어요

우리 라키 민혁이 머리는 그대로고

살만 쭉 빠짐#아스트로 #문수아 #박민혁 pic.twitter.com/hkLQU5DtAe — 로하다 (@aksnfdk07) May 31, 2023

ASTRO成员文彬今年4月19日被发现在家中停止呼吸，昨日（6月6日）刚刚过完头七。 所属社与家人商议后将悼念空间从公司大楼转移到京畿道山中的国清寺，继续接受粉丝以手写信和字条表达思念之情。



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