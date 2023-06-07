《Workdol》舒華炸雞店打工揭穿社內戀愛大喊「社長瘋了吧」～還遇隊友扮奧客暖心關懷

(G)I-DLE舒華近日擔當起YouTube綜藝節目《Workdol》，綜藝感十足頗受歡迎最新一集（第二集）來到大田一家炸雞連鎖店，繼第一集藥果店再次帶給觀眾滿滿歡樂。

最爆笑也最drama（戲劇化）的，肯定是舒華揭穿了社內戀愛！舒華在備料的時候和社長閒聊，問他有沒有女朋友，社長說這家店就是他的女朋友，沒想到……吃午餐的時候，舒華換關心女店員戀情，結果問出來男朋友就是社長！舒華當場吶喊：「社長瘋了吧──」在見到兩人明目張膽靠近的時候，舒華直接從興奮轉為崩潰XDD。



還有一個非常有趣的插曲，舒華接電話訂單，遇到「奧客」（難搞的顧客）堅持要「洋蔥炸雞」，還要求從大田送餐到釜山去。雖然點餐內容讓人很傻眼，但舒華還是耐心和對方溝通，對方突然就一句：「舒華啊，工作很累吧？舒華啊，猜猜我們是誰。」舒華這才知道對方是隊友啊，不過只猜中薇娟，把雨琦認成了Minnie，一聽到雨琦叮囑她發音要再練習，她馬上掛電話XDDD。



看完這集，網友感動留言「突然打電話說打工辛苦了，要她好好做的薇娟好溫暖，真是的ㅠㅜ」、「舒華長大了啊，沒有姐姐們獨自拍攝綜藝節目，怎麼這麼了不起ㅠㅠ」，也有人說舒華發音很可愛，也喜歡她中途一直跳舞的可愛模樣。

▼快來看舒華主持的《Workdol》吧！第一集也非常推！笑到不行～



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