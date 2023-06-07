【韓網熱帖】非常喜愛但無法複習的電視劇

大家心中的是哪一部呢？

原PO主表示很喜歡《衣袖紅鑲邊》，但因為餘韻太強、最後一集沒有不哭的自信，所以沒再重看過。而完全相反的原因無法重溫的劇是《財閥家的小兒子》kkk

韓國網友評論：

1. 這領域的第一是《成均館緋聞》啊...

2.《屋塔房王世子》ᅲᅲ真的是名作來的ᅲᅲ

3.《耀眼》... 因為太悲傷了

4.《衣袖紅鑲邊》只能在第3到15集無限反復k

5.《Mr.Sunshine》真的很好看，但因為知道結尾無法再看一遍了

6.《公主的男人》... 真的連副線cp都很喜歡來的，唉

7. 反而想哭的時候會看《衣袖紅鑲邊》結局（是我的眼淚按鈕）

8.《請回答1988》《太陽的後裔》，現在無法融入劇情了

9.《五月的青春》，因為怕我的心臟撕裂開

10.《京城醜聞》ᅲᅲ全都很好，但餘韻太強無法重溫

11.《月之戀人》《德魯納酒店》《我的大叔》... 太心痛無法重溫

12.《花樣男子》，當時追的本放感覺超好看，重溫卻無法專注

13. 韓版《花樣男子》... 外國拍的還能忍忍，韓語台詞太肉麻實在聽不下去kkkk

14.《成均館參考》換人重拍吧！

出處：https://theqoo.net/square/2823540775

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究