2023金唱片完整得獎名單：BTS防彈少年團連6年拿下專輯大賞、IVE僅出道一年奪得音源大賞

恭喜所有的得獎者！你最愛的團體&歌手獲獎了嗎？

2023年度盛事第37屆金唱片獎（Golden Disc Awards）在昨晚於泰國曼谷舉行，也是新一年度的首個頒獎典禮，由成始璄、李多熙、Nichkhun、朴素淡攜手主持，豐富精彩的表演也引爆昨晚KPOP的話題度，一起來看看完整的得獎名單吧！



【2023年金唱片獎完整得獎名單】

專輯部門大賞：BTS防彈少年團〈Proof〉



音源部門大賞：IVE〈LOVE DIVE〉



音源部門本賞：

NewJeans、林英雄、IVE、金珉碩、(G)I-DLE、朴載範、PSY、BIGBANG

專輯部門本賞：

ENHYPEN、NCT DREAM、NCT 127、NCT、BLACKPINK、SEVENTEEN、Stray Kids、BTS防彈少年團

年度藝人：PSY



最受歡迎歌手：Stray Kids、(G)I-DLE

新人獎：NewJeans、LE SSERAFIM、IVE

最佳團體：TREASURE

最佳表演：SEVENTEEN

最佳SOLO歌手：BE'O、潤荷

最佳 R&B 與 HIP HOP 獎：BIG Naughty

最佳製作人：Starship 娛樂 徐賢珠

Tik Tok金唱片人氣賞：BTS防彈少年團

Thai FANS Support with BAOJI：j-hope

Thai K-POP Artist：SEVENTEEN

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞