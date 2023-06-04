TEEN TOP Killing Voice串燒！他們不是只有舞蹈複雜聞名，主唱Niel Part之多Kpop第一，「渣男之歌」更是經典

即將在7月回歸的二代男團TEEN TOP（天地、Niel、Ricky與創造），雖然前陣子出現隊長C.A.P退團風波，但成員們還是全心全意準備回歸，而回歸前，他們來到YouTube音樂頻道「dingo music」先獻唱名曲Killing Voice串燒啦！

TEEN TOP身為舞蹈複雜聞名的男團，要他們放鬆、單純站著是不可能的，創造一開始就側翻入場，在遇到〈Rocking〉經典腳步舞蹈Part時，Niel與Ricky接連嗨起來大展身手了。



整場看下來，觀眾大概又忍不住感嘆「Niel Part真的很多」了吧！據綜藝節目《TMI NEWS》，Niel身為主唱，分到的歌唱Part不只是TEEN TOP最多，在〈不要噴香水〉一首歌中，唱了長達1分59秒！在整個K-POP是冠軍！（第二名是ZE:A帝國之子〈後遺症〉中的桐俊1分35秒，第三名是SISTAR〈I Like That〉中的孝琳1分22秒）



講到名曲〈不要噴香水〉，就不能不提它的歌詞有多「渣男」，歌詞大致在講述弟弟對著努那（姐姐）叮嚀「如果喜歡自己就不要噴香水」，因為會被正牌女朋友發現啊……除了〈不要噴香水〉，〈因為不是你〉（Missing You）也很神奇，是對著過去的愛人喊話「我只是把現在的她當你的替代品」。



（延伸閱讀：還有人不知道著名的渣男之歌《不要噴香水》嗎？TEEN TOP：當時年少無知，這首歌確實有點過分了！）

四人唱到〈To You 2020〉，也不忘感謝劉在錫：「劉在錫哥感謝你！」因為今年多虧了劉在錫在《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）翻唱〈To You 2020〉，才掀起了小逆行，推動了TEEN TOP即將要來臨的時隔3年的回歸。



TEEN TOP 11首Killing Voice曲目如下：

1.〈不要噴香水〉

2.〈Clap〉

3.〈Supa Luv〉

4.〈長直髮的她〉（Miss Right）

5.〈不容易〉（Missing）

6.〈因為不是你〉（Missing You）

7.〈要瘋了〉

8.〈從早到晚〉（ah-ah）

9.〈和我交往好嗎？〉

10.〈To You 2020〉

11.〈不是開玩笑的〉（Rocking）



底下留言網友們說「跳舞的時候唱現場就很穩了，站著唱簡直是天衣無縫」、不是，第二代愛豆到現在都還管理（維持）得這麼好啊！太厲害了TEEN TOP」、「TEEN TOP出道已經10多年了，大家還這麼年輕，真是孩子們啊……紅起來吧TEEN TOP」……等等，還有不少人個別點出Ricky、天地與創造的音色與表現也很好啊，希望以後能聽到更多（編：是因為平常看TEEN TOP都在看舞步沒注意嗎XD 還是Niel的Part真的太多？）。

Niel與Ricky經營的頻道「We are alive」以及創造個人也在下方留言感謝大家支持。Niel與Ricky：「真心感謝邀請我們演出的dingo Killing Voice！能唱給大家聽我們的歌真的很幸福！大家也很開心吧？！希望大家多多支持我們TEEN TOP即將的回歸～！最重要的是……我們一起的We are alive YouTube也請大家多多關注:)」創造：「謝謝大家喜歡我們的歌曲，以後也會以好的面貌和大家見面的♥」



你看完聽完又有什麼感想呢？要是看TEEN TOP站著唱串燒不過癮，就再回顧《玩什麼好呢？》吧！



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