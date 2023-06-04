TEEN TOP Killing Voice串烧！他们不是只有舞蹈复杂闻名，主唱Niel Part之多Kpop第一，「渣男之歌」更是经典

即将在7月回归的二代男团TEEN TOP（天地、Niel、Ricky与创造），虽然前阵子出现队长C.A.P退团风波，但成员们还是全心全意准备回归，而回归前，他们来到YouTube音乐频道「dingo music」先献唱名曲Killing Voice串烧啦！

TEEN TOP身为舞蹈复杂闻名的男团，要他们放松、单纯站著是不可能的，创造一开始就侧翻入场，在遇到〈Rocking〉经典脚步舞蹈Part时，Niel与Ricky接连嗨起来大展身手了。



整场看下来，观众大概又忍不住感叹「Niel Part真的很多」了吧！据综艺节目《TMI NEWS》，Niel身为主唱，分到的歌唱Part不只是TEEN TOP最多，在〈不要喷香水〉一首歌中，唱了长达1分59秒！在整个K-POP是冠军！（第二名是ZE:A帝国之子〈后遗症〉中的桐俊1分35秒，第三名是SISTAR〈I Like That〉中的孝琳1分22秒）



讲到名曲〈不要喷香水〉，就不能不提它的歌词有多「渣男」，歌词大致在讲述弟弟对著努那（姐姐）叮咛「如果喜欢自己就不要喷香水」，因为会被正牌女朋友发现啊……除了〈不要喷香水〉，〈因为不是你〉（Missing You）也很神奇，是对著过去的爱人喊话「我只是把现在的她当你的替代品」。



（延伸阅读：还有人不知道著名的渣男之歌《不要喷香水》吗？TEEN TOP：当时年少无知，这首歌确实有点过分了！）

四人唱到〈To You 2020〉，也不忘感谢刘在锡：「刘在锡哥感谢你！」因为今年多亏了刘在锡在《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）翻唱〈To You 2020〉，才掀起了小逆行，推动了TEEN TOP即将要来临的时隔3年的回归。



TEEN TOP 11首Killing Voice曲目如下：

1.〈不要喷香水〉

2.〈Clap〉

3.〈Supa Luv〉

4.〈长直发的她〉（Miss Right）

5.〈不容易〉（Missing）

6.〈因为不是你〉（Missing You）

7.〈要疯了〉

8.〈从早到晚〉（ah-ah）

9.〈和我交往好吗？〉

10.〈To You 2020〉

11.〈不是开玩笑的〉（Rocking）



底下留言网友们说「跳舞的时候唱现场就很稳了，站著唱简直是天衣无缝」、不是，第二代爱豆到现在都还管理（维持）得这么好啊！太厉害了TEEN TOP」、「TEEN TOP出道已经10多年了，大家还这么年轻，真是孩子们啊……红起来吧TEEN TOP」……等等，还有不少人个别点出Ricky、天地与创造的音色与表现也很好啊，希望以后能听到更多（编：是因为平常看TEEN TOP都在看舞步没注意吗XD 还是Niel的Part真的太多？）。

Niel与Ricky经营的频道「We are alive」以及创造个人也在下方留言感谢大家支持。Niel与Ricky：「真心感谢邀请我们演出的dingo Killing Voice！能唱给大家听我们的歌真的很幸福！大家也很开心吧？！希望大家多多支持我们TEEN TOP即将的回归～！最重要的是……我们一起的We are alive YouTube也请大家多多关注:)」创造：「谢谢大家喜欢我们的歌曲，以后也会以好的面貌和大家见面的♥」



你看完听完又有什么感想呢？要是看TEEN TOP站著唱串烧不过瘾，就再回顾《玩什么好呢？》吧！



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