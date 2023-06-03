【K社韓國小百科】韓女扮學生謀害補習教師、凌晨拋江邊！蟄居5年沉迷犯罪刑偵節目，警疑反社會公開長相

近日一樁刑事案件引起全韓轟動，嫌疑人為23歲年輕女子，通過補習app尋覓同齡受害人、假扮學生登門犯案，對於作案動機表示：「想殺人試試看。」

據韓媒，兇嫌通過補習app尋找犯案目標，先謊稱自己是中學生家長，上月24日與希望做補習兼職的20歲受害女性取得聯絡。26日下午，兇嫌假扮中學生本人，穿著從二手網站購入的校服來到受害人家中，趁其不備用提前準備的兇器猛刺胸口數次致死。

兇嫌隨後行至自家及附近超市購買消毒水、大號塑膠袋及行李箱，返回受害人住處將部份屍體及手機等物品裝入行李箱，凌晨一時許搭計程車前往平日散步的江邊樹林進行拋棄，意圖偽裝成失蹤事件。 但作案過程漏洞百出，司機發現行李箱沾有血跡遂報警。



由於案情嚴重，釜山警方時隔8年罕見公佈兇嫌信息：1999年生、今年23歲的女子鄭裕貞（音）。 鄭女高中畢業後5年間沒有工作和人際交往，手機通訊錄里連一個朋友的名字都沒有，幾乎處於與社會隔離的狀態，與祖父二人相依為命。 鄭女性格內向封閉、鮮少外出，平日酷愛觀看刑偵節目，曾於附近圖書館借閱犯罪小說，今年2月開始在網上檢索「沒有屍體的殺人」等關鍵詞。



鄰居對鄭女的印象多為安靜木訥，難以相信其犯案。 祖父稱鄭女下月即將參加公務員考試、最近一直在讀書學習，完全沒料到發生憾事，歉疚道：「是我沒有養好孫女，想向遺屬們道歉一百次。」

調查中，鄭女一開始稱是因爭吵偶然犯案，後期才坦言：「因為想殺人試試看。」 昨日鄭女出席庭審，面對記者提問低頭回應：「對受害人家屬十分抱歉，我當時可能瘋了。」 警方已委託犯罪側寫師評估鄭女是否存在反社會人格障礙。



韓網友認為不論鄭女有何苦衷都無法抵消受害者及其家庭的痛苦，甚至呼籲恢復執行死刑。



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