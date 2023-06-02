《壞媽媽》留一手證據再引殺身之禍！強豪終於知曉媽媽病情，滲識輕舉妄動險送人頭（EP.11）

JTBC新劇《壞媽媽》由李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。

第11集裡，美珠打算告訴英順關於小孩身世的真相......



*以下內容包含《壞媽媽》第11集關鍵內容！



媽媽的監護人

美珠本想向英順攤牌小孩身世，卻遇上英順病發暈倒，急忙與強豪及相親女一起將她送到醫院。 相親女看出強豪和美珠的感情而選擇退出，英順對此十分生氣，責怪美珠再次擋住強豪的前路。 美珠媽為女兒鳴不平，但也心疼命苦的英順，叮囑美珠不要說出真相。



強豪得知媽媽病情後十分難過，兩人在強豪爸墓前談心，淚流不止。



吳議員女兒反目

滲識在英順轉送媽媽的名牌包裡發現吳太秀的親子鑒定和SIM卡，裡面的錄音顯示宋會長安排強豪替吳議員解決黃秀鉉母子，並打算對強豪用過即棄。 強豪決心查清究竟發生什麼事，滲識竟沒心沒肺地直接拿著錄音去勒索吳荷英。 荷英精神大受刺激、狠心把事件爆料給媒體，令吳議員大為震怒。



強豪記憶復甦

夜裡英順家豬圈突然起火，母女倆前去查看，竟被鎖在豬圈裡。 強豪打破窗子將媽媽托舉出去，自己要逃脫時被突然的爆炸撞暈在地。 再睜眼時，過往的記憶終於回來了！！



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