大家是從哪一部作品認識《車貞淑醫生》渣夫金炳哲的呢？從《鬼怪、陽光先生、Sky Castle》到處都有他！

從2016年出演《太陽的後裔》長官角色受到關注後，直到今年《車貞淑醫生》的無敵渣夫金炳哲成為了大眾「最值得信賴、寶藏般的演員」，後期無論是他特別出演或主演客串的戲，都是相當熱門且有話題性。大家又是從哪一部作品認識到他的呢？

即將在本週末完結的 JTBC 熱門韓劇《車貞淑醫生》裡，演員金炳哲憑藉「無敵渣夫」徐人浩一角引發更多的關注與話題度，成功演活了角色之外，巧妙地遊走在嚴肅與搞笑之間，讓人對他又恨又愛，好評如潮。



金炳哲再次成功的塑造了一個相當有魅力的反派角色。



他首次獲得大眾關注的角色，是2016年時出演 KBS《太陽的後裔》軍官朴炳洙，男主宋仲基角色所待的太白部隊的團長，表面嚴格卻有著柔軟的一面。



之後，在tvN《鬼怪》裡帶來混亂的惡鬼一角，可怕形象深植人心。



接著，tvN《陽光先生》裡飾演經營當鋪的商人當鋪，為嚴肅悲傷的劇情帶來一抹微笑。



再來就不得不提 JTBC 的《Sky Castle》（天空之城）中，他飾演的野心勃勃法學院車教授，擁有態度非常強硬的一家之主形象，卻在開心時有著不同的反轉魅力。



之後在KBS《監獄醫生》宣敏植監獄醫療科長、tvN《很便宜，千里馬超市》鄭北東超市社長、JTBC《薛西弗斯的神話》、Netflix《殭屍校園》等作品中，不論是什麼角色都能夠很成功的演繹，成為了「最值得信賴、寶藏般的演員」。



▼《很便宜，千里馬超市》時，造型最多變～！XD





現在大家提到金炳哲，你最先會想到哪部作品的哪個角色呢？留言跟我們分享一下吧！



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