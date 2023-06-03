【K社韩国小百科】韩女扮学生谋害补习教师、凌晨抛江边！蛰居5年沉迷犯罪刑侦节目，警疑反社会公开长相

近日一桩刑事案件引起全韩轰动，嫌疑人为23岁年轻女子，通过补习app寻觅同龄受害人、假扮学生登门犯案，对於作案动机表示：「想杀人试试看。」

据韩媒，凶嫌通过补习app寻找犯案目标，先谎称自己是中学生家长，上月24日与希望做补习兼职的20岁受害女性取得联络。26日下午，凶嫌假扮中学生本人，穿著从二手网站购入的校服来到受害人家中，趁其不备用提前准备的凶器猛刺胸口数次致死。

凶嫌随后行至自家及附近超市购买消毒水、大号塑胶袋及行李箱，返回受害人住处将部份尸体及手机等物品装入行李箱，凌晨一时许搭计程车前往平日散步的江边树林进行抛弃，意图伪装成失踪事件。 但作案过程漏洞百出，司机发现行李箱沾有血迹遂报警。



由於案情严重，釜山警方时隔8年罕见公布凶嫌信息：1999年生、今年23岁的女子郑裕贞（音）。 郑女高中毕业后5年间没有工作和人际交往，手机通讯录里连一个朋友的名字都没有，几乎处於与社会隔离的状态，与祖父二人相依为命。 郑女性格内向封闭、鲜少外出，平日酷爱观看刑侦节目，曾於附近图书馆借阅犯罪小说，今年2月开始在网上检索「没有尸体的杀人」等关键词。



邻居对郑女的印象多为安静木讷，难以相信其犯案。 祖父称郑女下月即将参加公务员考试、最近一直在读书学习，完全没料到发生憾事，歉疚道：「是我没有养好孙女，想向遗属们道歉一百次。」

调查中，郑女一开始称是因争吵偶然犯案，后期才坦言：「因为想杀人试试看。」 昨日郑女出席庭审，面对记者提问低头回应：「对受害人家属十分抱歉，我当时可能疯了。」 警方已委托犯罪侧写师评估郑女是否存在反社会人格障碍。



韩网友认为不论郑女有何苦衷都无法抵消受害者及其家庭的痛苦，甚至呼吁恢复执行死刑。



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