【韓網熱帖】Yeri主演的《清潭國際高等學校》被批：劇本過於老套

有追看的朋友覺得這劇如何呢？

在網劇《清潭國際高等學校》裡Red Velvet成員Yeri飾演了沒禮貌的財閥三代「白齊娜」，因為上課睡覺被老師批評，世娜說了一長串英文之後反嘲老師英文發音不標準。



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韓國網民評論：

1. 嗯？ 她的發音也沒好到可以指責別人的發音吧

2. 我覺得這段演得很好啊，劇本也還行

3. 個人感覺她是RV裡演技最好的，她說的英語也還行吧，netflix全道嬿主演的電影中黃正民的日語發音更嚴重啊

4. 演技還不錯，但人設有點......

5. 劇本看得我雞皮疙瘩掉一地，這都是n年前的套路了

6. 看不下去了，劇本太土了

7. 劇本有《繼承者們》的味道，我也不知道Yeri演得好不好，但《繼承者們》裡的演員來演這部劇的話應該會更好

8. 我就愛這種土土的劇情

9. 網劇都差不多吧，走幼稚路線

10. 她的英語發音也沒好到哪裡去啊，這類劇情還是金智媛最合適

出處：https://theqoo.net/2818654809

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