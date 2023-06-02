金宣虎做客金鍾國節目自詡「低重量訓練王者」，喝水作弊被識破、累到失去綜藝能力！爆新片《貴公子》有望拍續集

金宣虎終於回來上綜藝啦！金鍾國YT頻道昨日更新影片《為什麼... 看到光洙...？ 》，請來金宣虎運動聊天、宣傳新片《貴公子》，整個過程超有愛~還暗示《貴公子》可能會拍第二部！

金宣虎表示自己最近一年都有運動、每週去5次健身房，但訓練重量不高，自嘲是「低重量、低次數」，但在普通人裡應該還算不錯。 金鍾國讚成每個人追求不同健身目標，但暗示說「高級的面孔搭配反轉魅力的身材」才是Hollywood最愛。 金宣虎頓悟：「難怪都沒人邀我去！」XD



金鍾國按照金宣虎的願望安排了一連串背肌運動。金宣虎習慣在訓練間隙隨時補充水分，悄悄把水瓶放在有點遠的位置，不料被金鍾國一眼識破：很多人藉口喝水拉長休息時間，這樣不可以哦！水要放在隨手可得的地方！金宣虎心虛燦笑：「原來您都知道...」



金宣虎做了幾組運動後狀態越來越好，還主動增加訓練重量，每練完一組都真心感慨「真好、真不錯」。 也忍不住吐槽自己累到大腦一片空白，除了這兩句之外什麼話都想不出XD



金宣虎在電影《貴公子》飾演突然出現在少年拳擊手「馬爾可」身邊的神秘人物「貴公子」，一旦認定目標便窮追不捨、十分執著。 金宣虎藉訓練要領和電影人設，一語雙關表示：「不要放手！6月21日《貴公子》。」



被問到片中角色的名字時，金宣虎表示沒人知道他的名字，但導演表示如果上映後反響不錯，會在第二部裡為他取名字。 導演朴勳政的上一部作品《魔女》就拍了二部曲，希望這次《貴公子》也能大發！



運動成果展示時間，倒三角身材真的很讚~



小提示這期節目在後期製作時出了點問題，金鍾國留言道歉說：「PD犯了死罪、已經下跪了，說因為金宣虎的笑容太明亮，令他沒能察覺到畫面太暗。」 小編建議把畫面全屏、亮度調到最大觀看哦！



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