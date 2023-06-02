《清潭國際高等學校》仇富情結再起！「土湯匙」李恩泉為求翻身不擇手段！慾望作祟的行為偏差（EP.1 –2）

[有雷]話題網劇《清潭國際高等學校》描述殺人事件唯一目擊者，一位貧窮女高中生，轉學到貴族學校後與校內最頂級的財閥三世展開激烈的權力和心理鬥爭。由女團Red Velet的Yeri與《衣袖紅鑲邊》李恩泉主演。每集僅30多分鐘，開播2集尚未進入正題，不過精彩鋪陳已開始引發討論。

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「你的出生本身就是錯誤」「人總是會對於得不到的東西加以貶損，尤其是窮人」劇中富二代對於家境較差的人，輕易地就吐出這樣的話。一位家中為低收入戶，就讀高二的女學生金惠仁（李恩泉飾）在片頭就敘明，沒有人能選擇出生在哪個家庭，只不過運氣好的人就成了富二代，而她則是不管再努力也無法脫離貧困生活的土湯匙。



惠仁雖努力打工，但也深知無法改變生活。為了參加紐西蘭的海外夏令營，雖申請了補助，老師卻以「有人家境比妳更差」的原因而將機會給了另外的同學。她的功課不錯，於是她假扮首爾大學的學生，前往一上流家庭幫一位國三女學生上家教，為了進入清潭國際高等學校而準備。



她的學生娜妍根本無心學習，上課時間不斷背著新開箱的包包拍照，上傳SNS，惠仁得知這些包包的價格後大吃一驚，娜妍則是大方地說要送給她。惠仁雖沒有真的佔有這些奢侈品，卻在虛榮心的驅使下，上傳了一張自己揹著限量款精品包的照片。而她是富二代的傳聞也在校園中不脛而走，此時她竟沒有否認，而是開始了這個天大的謊言。



於是她每次上課都刻意提早到，在娜妍的房間大肆試穿精品服裝，處處拍照假裝是在自己家中，漸漸地從大家羨慕的眼光中得到滿足。但某次她試穿娜妍的清潭國際高中制服，卻被娜妍發現了！惠仁雖表示自己會立即辭職，但娜妍卻因她假扮大學生成為家教的事情，威脅她要告訴家長。惠仁只好對娜妍言聽計從，在她上清潭高中之前，幫寫作業任由她使喚。



娜妍食髓知味，更刻意在惠仁期中考的當天打電話向她求救，說自己在清潭高中面試但卻忘了帶講稿。惠仁甚至放下了自己的考試而為她送資料過去，當她趕到時竟發現娜妍與朋友正在大肆嘲笑著她，娜妍只是覺得好玩，故意使喚她來，搞砸她的考試。讓她氣憤到極點，提著一桶水衝進了娜妍正在面試的演講廳，衝上台把這桶水從她頭上淋下……



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