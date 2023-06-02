【韩网热帖】Yeri主演的《清潭国际高等学校》被批：剧本过於老套

有追看的朋友觉得这剧如何呢？

在网剧《清潭国际高等学校》里Red Velvet成员Yeri饰演了没礼貌的财阀三代「白齐娜」，因为上课睡觉被老师批评，世娜说了一长串英文之后反嘲老师英文发音不标准。



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韩国网民评论：

1. 嗯？ 她的发音也没好到可以指责别人的发音吧

2. 我觉得这段演得很好啊，剧本也还行

3. 个人感觉她是RV里演技最好的，她说的英语也还行吧，netflix全道嬿主演的电影中黄正民的日语发音更严重啊

4. 演技还不错，但人设有点......

5. 剧本看得我鸡皮疙瘩掉一地，这都是n年前的套路了

6. 看不下去了，剧本太土了

7. 剧本有《继承者们》的味道，我也不知道Yeri演得好不好，但《继承者们》里的演员来演这部剧的话应该会更好

8. 我就爱这种土土的剧情

9. 网剧都差不多吧，走幼稚路线

10. 她的英语发音也没好到哪里去啊，这类剧情还是金智媛最合适

出处：https://theqoo.net/2818654809

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