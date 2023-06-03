大家是从哪一部作品认识《车贞淑医生》渣夫金炳哲的呢？从《鬼怪、阳光先生、Sky Castle》到处都有他！

从2016年出演《太阳的后裔》长官角色受到关注后，直到今年《车贞淑医生》的无敌渣夫金炳哲成为了大众「最值得信赖、宝藏般的演员」，后期无论是他特别出演或主演客串的戏，都是相当热门且有话题性。大家又是从哪一部作品认识到他的呢？

即将在本周末完结的 JTBC 热门韩剧《车贞淑医生》里，演员金炳哲凭藉「无敌渣夫」徐人浩一角引发更多的关注与话题度，成功演活了角色之外，巧妙地游走在严肃与搞笑之间，让人对他又恨又爱，好评如潮。



金炳哲再次成功的塑造了一个相当有魅力的反派角色。



他首次获得大众关注的角色，是2016年时出演 KBS《太阳的后裔》军官朴炳洙，男主宋仲基角色所待的太白部队的团长，表面严格却有著柔软的一面。



之后，在tvN《鬼怪》里带来混乱的恶鬼一角，可怕形象深植人心。



接著，tvN《阳光先生》里饰演经营当铺的商人当铺，为严肃悲伤的剧情带来一抹微笑。



再来就不得不提 JTBC 的《Sky Castle》（天空之城）中，他饰演的野心勃勃法学院车教授，拥有态度非常强硬的一家之主形象，却在开心时有著不同的反转魅力。



之后在KBS《监狱医生》宣敏植监狱医疗科长、tvN《很便宜，千里马超市》郑北东超市社长、JTBC《薛西弗斯的神话》、Netflix《僵尸校园》等作品中，不论是什么角色都能够很成功的演绎，成为了「最值得信赖、宝藏般的演员」。



▼《很便宜，千里马超市》时，造型最多变～！XD





现在大家提到金炳哲，你最先会想到哪部作品的哪个角色呢？留言跟我们分享一下吧！



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