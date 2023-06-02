EXO CHEN、伯賢、XIUMIN和SM的矛盾浮出水面，韓媒曝取消新曲MV拍攝！SM：「7人照原計劃拍攝」

1日，EXO 成員 CHEN、伯賢、XIUMIN 通過法律代理人發表正式立場文，向 SM 娛樂通報解除專屬合約。

三位成員方面表示：「SM 簽訂12～13年的長期專屬合約還不夠，還讓藝人在後續專屬合約上蓋章，各自主張最少17年、18年的合約期限，這是 SM 對藝人的極其不當的蠻橫行爲。」還提到每次結算時 SM 只給出單方面說明、從不提供客觀依據。



對此，SM娛樂回應：「對於以不正當的金錢誘惑和花言巧語、毫無根據的謠言迷惑藝人，瓦解和動搖組合本身的外部勢力，我們將強硬應對。」隨後，SM 又再次追加聲明，表示「藝人的所有結算都是透明進行」，並還提到 EXO 7人在去年12月30日簽訂新的專屬合約，是與成員方律師經過多次的協商才完成的合約。

今年是 EXO 迎出道11週年，從今年年初就開始預告完整體回歸，根據 SM 最近發表的新專輯發行計劃，EXO 正規7輯預計將在第三季發行。4月舉行的粉絲見面會上，伯賢還曾透露過 EXO 會拍攝三首歌的 MV。



隨著 CHEN、伯賢、XIUMIN 和 SM 的法律矛盾浮出水面。1日韓媒 스포츠서울 報導：「EXO 原本計劃除了最近入伍的 KAI 以外，以完整體將在2日拍攝新曲 MV，但是因爲CHEN、伯賢、XIUMIN 通知SM娛樂解除專屬合約而暫時延期。」對此，SM方面則回應：「EXO成員7人 MV 的拍攝將照原計劃進行。」



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