EXO CHEN、伯贤、XIUMIN和SM的矛盾浮出水面，韩媒曝取消新曲MV拍摄！SM：「7人照原计划拍摄」

1日，EXO 成员 CHEN、伯贤、XIUMIN 通过法律代理人发表正式立场文，向 SM 娱乐通报解除专属合约。

三位成员方面表示：「SM 签订12～13年的长期专属合约还不够，还让艺人在后续专属合约上盖章，各自主张最少17年、18年的合约期限，这是 SM 对艺人的极其不当的蛮横行爲。」还提到每次结算时 SM 只给出单方面说明、从不提供客观依据。



对此，SM娱乐回应：「对於以不正当的金钱诱惑和花言巧语、毫无根据的谣言迷惑艺人，瓦解和动摇组合本身的外部势力，我们将强硬应对。」随后，SM 又再次追加声明，表示「艺人的所有结算都是透明进行」，并还提到 EXO 7人在去年12月30日签订新的专属合约，是与成员方律师经过多次的协商才完成的合约。

今年是 EXO 迎出道11周年，从今年年初就开始预告完整体回归，根据 SM 最近发表的新专辑发行计划，EXO 正规7辑预计将在第三季发行。4月举行的粉丝见面会上，伯贤还曾透露过 EXO 会拍摄三首歌的 MV。



随著 CHEN、伯贤、XIUMIN 和 SM 的法律矛盾浮出水面。1日韩媒 스포츠서울 报导：「EXO 原本计划除了最近入伍的 KAI 以外，以完整体将在2日拍摄新曲 MV，但是因爲CHEN、伯贤、XIUMIN 通知SM娱乐解除专属合约而暂时延期。」对此，SM方面则回应：「EXO成员7人 MV 的拍摄将照原计划进行。」



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