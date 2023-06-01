EXO三成員要求解約！伯賢＆XIUMIN＆CHEN控20年間「強迫簽奴隸條約、結算不透明」，SM回應：「遭挑撥挖角」

今日上午，EXO成員伯賢、XIUMIN、CHEN同時宣佈向所屬社SM娛樂提出解約，現已進入法律程序。SM回應稱三位成員是受到「外部勢力」引誘挑撥，也將採取強硬法律措施進行回擊。

3位成員今日通過法律代理人發佈長文聲明，表示與SM娛樂在合約和結算兩方面存在嚴重矛盾：從練習生時期到現在20多年間，一直感受到「SM憑藉地位優勢強迫簽訂藝人奴隸條約」; 因為對之前的結算存疑，從今年3月21日起先後7次要求SM提供清晰透明的結算資料和結算依據復印本，但SM始終拒絕。



1. 合約方面：聲明指出，SM的合約大多超過12到13年，嚴重違反公正交易委員會規定的7年。 具體來說，SM的初始合約是出道日起7年，如有海外活動則追加3年，但簽約後出道前還需要數月至數年的時間，而且XIUMIN和CHEN原本就計劃以中國為主要活動舞台、追加3年十分不合理。 續約時SM又會施壓要求延長到17至18年，再次違反相關法律；藝人則因合約束縛而無法與公司平等談判，導致續約條款難以反應藝人願望。 從東方神起時代開始的不公正待遇仍在持續，SM其他藝人亦是相似處境。

2. 結算方面：三位成員作為EXO認真活動十餘年，SM娛樂有義務每年2次向藝人公開結算資料，但實際上每次結算時SM只給出單方面說明、從不提供客觀依據，根據以往判例足以構成解約事由。 三位成員給SM的最後期限是5月31日，因未收到結算依據，於6月1日（今日）向SM通報解約。 聲明稱SM無法提供相關文件是因為沒有誠實支付藝人酬勞，因此藝人將對SM採取民事和刑事法律措施、包含要求結算的訴訟，並指出不僅這三位成員，有可能SM全體藝人都面臨相同問題。

聲明最後，三位成員寫給粉絲表示很抱歉讓大家擔心，承諾尋找最佳解決方案：「雖然對於一直無法言說的不公發出了微小的聲音，但我們其實此刻也非常害怕。 希望大家關注我們的話語和艱難鼓起的勇氣。 再次感謝一直應援我們的粉絲。」



對此，SM娛樂表示三位成員是受到外部勢力的不良影響：「經確認，有外部勢力趁我公司集中精力準備新出發時，接近我公司藝人並提供虛假信息和錯誤的法律評價，暗示藝人可以無視與我公司的專屬合約、與他們簽約。」

SM稱外部勢力「利用流言蜚語、誹謗中傷、花言巧語誘導我公司藝人做出錯誤判斷，從而違反合約或簽訂雙重合約」，不僅觸犯法律，背後更隱藏著挑撥公司和藝人、藝人和藝人之間矛盾，進而瓦解現有團隊的意圖。

SM強硬表示，這些人一心謀財、毫不關心藝人的未來和正當法律權利，將對其採取所有可行的法律措施。



此外，有報道稱挖角伯賢、XIUMIN、CHEN的所謂「外部勢力」是MC夢擔任社內理事的BIG PLANET MADE娛樂。

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