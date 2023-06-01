傳《財閥家的小兒子》製作第二季，講述陳養喆會長的過去！韓網友：「一定要換編劇、一定要李星民出演」

《財閥家的小兒子》講述被誣陷私吞資金而被財閥家謀殺的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺害自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇。

劇中，陳養喆（李星民 飾）和陳導俊的傾情演繹而聚集人氣。去年播出更成為 JTBC 歷代電視劇中排名第二，最高收視率達到26.9%，因此有不少觀眾也在期待《財閥家的小兒子》會有第二季。



今日（1日）有韓媒報導《財閥家的小兒子》將製作第二季，續集的內容是講述劇中創立首屈一指的大企業順洋集團的陳養喆會長（李星民 飾）的過去。據悉，由於原作網路小說中大部分內容都被省略，因此原作者山景作家也會參與劇本企劃，並一起參加相關會議。



對此，《財閥家小兒子》製作方則回應：「因爲很多人對第二季很感興趣，所以正在考慮各種方案，但是還沒有進行具體的討論。」

不過...消息一公開，也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「李星民出演的話我會看的」、「李星民過去應該會很有趣 哈哈哈」、「原來是陳養喆的故事啊，但是劇本真的要好好編才行」、「不是～反正未來的結局就是這樣的，還要看整個過程嗎」、「一定要換編劇、一定要李星民出演」、「想看陳養喆白手起家的過程」、「原作都毀了，還拍攝麽第二季」、「原作家給設定方向會比較好」等等。



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