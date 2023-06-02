文彬啊，你放心吧～ASTRO车银优等人陪秀雅看音乐剧：她被哥哥们围在中间！
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文彬啊，你放心吧～ASTRO车银优等人陪秀雅看音乐剧：她被哥哥们围在中间！

明星   2023年6月2日   星期五10:07   Tracy  

（封面图源：IG@billlie.official、@eunwo.o_c）

ASTRO的成员们陪同文彬的妹妹秀雅度过艰难时期。

最近韩网上爆出了ASTRO车银优、尹产贺与前成员Rocky陪同秀雅去看音乐剧《Dream High》的照片，该音乐剧主演之一就是队友JIN JIN。 秀雅坐在哥哥们中间，难得露出笑容，状态似乎也好了很多。 自从哥哥文彬去世之后，秀雅就暂停了团队Billie的活动，一直处在休息中。

照片传出后也引来网友们的关注，大家留言表示：「看到大家互相依赖，这份感情真好啊」、「照顾好友妹妹的温柔哥哥们」、「文彬一定看到了」等。

此外，自从文彬离开之后车银优已经许久未更新IG了。然而5月30日淩晨，他突然在限时动态公开了文彬生前唱歌的画面，同时也於个人YouTube上传一则翻唱影片，向已故的挚友致意
（图源：IG@eunwo.o_c）

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