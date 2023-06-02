文彬啊，你放心吧～ASTRO车银优等人陪秀雅看音乐剧：她被哥哥们围在中间！

ASTRO的成员们陪同文彬的妹妹秀雅度过艰难时期。

最近韩网上爆出了ASTRO车银优、尹产贺与前成员Rocky陪同秀雅去看音乐剧《Dream High》的照片，该音乐剧主演之一就是队友JIN JIN。 秀雅坐在哥哥们中间，难得露出笑容，状态似乎也好了很多。 自从哥哥文彬去世之后，秀雅就暂停了团队Billie的活动，一直处在休息中。



2023.06.01

시간은 속절없이 잘도 가는구나

아스트로 형제님들. 수아야

그저 #잘먹고 #잘자자

젤 쉬운일인거 같은데

때로는 젤 어려운 일이 되기도 하더라

날도 점점 더워지고 때론 힘들고 지치겠지만 힘내자#아스트로 #ASTR #수아 pic.twitter.com/2cFuphwRfu — 날고누비go (@nubigo_astro) May 31, 2023

오늘 진우 뮤지컬에 우리 애들하고

수아 왔어요

우리 라키 민혁이 머리는 그대로고

살만 쭉 빠짐#아스트로 #문수아 #박민혁 pic.twitter.com/hkLQU5DtAe — 로하다 (@aksnfdk07) May 31, 2023

照片传出后也引来网友们的关注，大家留言表示：「看到大家互相依赖，这份感情真好啊」、「照顾好友妹妹的温柔哥哥们」、「文彬一定看到了」等。

此外，自从文彬离开之后车银优已经许久未更新IG了。然而5月30日淩晨，他突然在限时动态公开了文彬生前唱歌的画面，同时也於个人YouTube上传一则翻唱影片，向已故的挚友致意。



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