EXO三成员要求解约！伯贤＆XIUMIN＆CHEN控20年间「强迫签奴隶条约、结算不透明」，SM回应：「遭挑拨挖角」

今日上午，EXO成员伯贤、XIUMIN、CHEN同时宣布向所属社SM娱乐提出解约，现已进入法律程序。SM回应称三位成员是受到「外部势力」引诱挑拨，也将采取强硬法律措施进行回击。

3位成员今日通过法律代理人发布长文声明，表示与SM娱乐在合约和结算两方面存在严重矛盾：从练习生时期到现在20多年间，一直感受到「SM凭藉地位优势强迫签订艺人奴隶条约」; 因为对之前的结算存疑，从今年3月21日起先后7次要求SM提供清晰透明的结算资料和结算依据复印本，但SM始终拒绝。



1. 合约方面：声明指出，SM的合约大多超过12到13年，严重违反公正交易委员会规定的7年。 具体来说，SM的初始合约是出道日起7年，如有海外活动则追加3年，但签约后出道前还需要数月至数年的时间，而且XIUMIN和CHEN原本就计划以中国为主要活动舞台、追加3年十分不合理。 续约时SM又会施压要求延长到17至18年，再次违反相关法律；艺人则因合约束缚而无法与公司平等谈判，导致续约条款难以反应艺人愿望。 从东方神起时代开始的不公正待遇仍在持续，SM其他艺人亦是相似处境。

2. 结算方面：三位成员作为EXO认真活动十余年，SM娱乐有义务每年2次向艺人公开结算资料，但实际上每次结算时SM只给出单方面说明、从不提供客观依据，根据以往判例足以构成解约事由。 三位成员给SM的最后期限是5月31日，因未收到结算依据，於6月1日（今日）向SM通报解约。 声明称SM无法提供相关文件是因为没有诚实支付艺人酬劳，因此艺人将对SM采取民事和刑事法律措施、包含要求结算的诉讼，并指出不仅这三位成员，有可能SM全体艺人都面临相同问题。

声明最后，三位成员写给粉丝表示很抱歉让大家担心，承诺寻找最佳解决方案：「虽然对於一直无法言说的不公发出了微小的声音，但我们其实此刻也非常害怕。 希望大家关注我们的话语和艰难鼓起的勇气。 再次感谢一直应援我们的粉丝。」



对此，SM娱乐表示三位成员是受到外部势力的不良影响：「经确认，有外部势力趁我公司集中精力准备新出发时，接近我公司艺人并提供虚假信息和错误的法律评价，暗示艺人可以无视与我公司的专属合约、与他们签约。」

SM称外部势力「利用流言蜚语、诽谤中伤、花言巧语诱导我公司艺人做出错误判断，从而违反合约或签订双重合约」，不仅触犯法律，背后更隐藏著挑拨公司和艺人、艺人和艺人之间矛盾，进而瓦解现有团队的意图。

SM强硬表示，这些人一心谋财、毫不关心艺人的未来和正当法律权利，将对其采取所有可行的法律措施。



此外，有报道称挖角伯贤、XIUMIN、CHEN的所谓「外部势力」是MC梦担任社内理事的BIG PLANET MADE娱乐。

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