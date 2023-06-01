EXO伯賢3人提出解約，SM爆：有外部勢力慫恿！MC夢被指刻意接近三成員

男團EXO成員伯賢、XIUMIN和CHEN三人向經紀公司SM娛樂通報解除專屬合約。

6月1日上午，伯賢、XIUMIN和CHEN三人的法律代理人表示，伯賢等三人從今年3月21日開始一共向SM娛樂公司發去七次內容證明，要求SM娛樂公司提供收入分配相關文件，但SM娛樂公司一直回應無法提供相應的檔。 鑒於無法再與SM娛樂公司維持相互信賴的關係，最終決定向SM娛樂公司發去解約通報。



正當廣大粉絲還在消化這一消息時，韓媒《日間體育》又放出獨家大料，曝光伯賢等三人要求解約的背後有幕後推手，直指MC夢擔任社內理事的BIG PLANET MADE娛樂操控了整件事情。 《日間體育》爆料，SM娛樂近期向BIG PLANET MADE發送了內容證明，因為SM掌握到BIG PLANET MADE刻意接近伯賢、XIUMIN和CHEN三人，誘導他們與自己簽約。 而EXO大部份成員已經和SM娛樂續約完畢，並投入活動，很可能引發雙重合約糾紛，SM娛樂也在內容證明中強調了這一點。 這一事情已經被《日間體育》向SM娛樂相關人員求證，證實確有此事。 BIG PLANET MADE則反駁：「收到SM的內容證明是事實，但MC夢只是因為私交才和後輩們見面，並沒有引進三人的意思，而且他也不是BIG PLANET MADE的社內理事。」



伯賢等3人向公司通報要求解約之後，SM娛樂也火速發布聲明，表示「外部勢力的意圖完全屬於非法行為，挑起SM與藝人以及藝人與藝人追案的矛盾，試圖瓦解已有的團隊。」

疑似BIG PLANET MADE插手伯賢等3人解約的事情曝光後，即刻就在粉絲間掀起熱議，大家留言表示：「SM才是懂得操控輿論的那一邊」、「我們不關心什麼外部勢力，只想知道他們發的事實證明是不是真的」、「MC夢卸任社內理事已經是很久之前的事情了，不要再轉移視線了」、「SM你敢公開內容證明嗎」等。

此外，SM娛樂股價出現下滑情況，降幅達8.3%。



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