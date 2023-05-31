好可憐！ENHYPEN成訓和粉絲視訊被戲弄最後還被罵「傻子」，全程不知所措只能陪笑

雖然愛豆的人氣全靠粉絲們捧起來，但粉絲們也該遵守該有的禮儀吧？ ！

ENHYPEN近期帶來了最新迷你4輯《Dark Blood》，主打曲《Bite Me》在粉絲間也擁有不小的人氣。 ENHYPEN為了更好的宣傳新歌、與粉絲們互動就進行了視訊粉絲會。 成員成訓的一段與粉絲會面的影片傳出後，網友和粉絲們紛紛表示「他好可憐啊」。



曝光的影片中只有成訓一人的身影，但與他對話的卻有好幾名女生，其中一人問成訓：「呀，你沒有什麼想對我說的嗎」、「你知道我是誰的粉絲嗎？」 、「你都想不起來我是誰」，邊說還邊和身邊的其他幾人嘻嘻哈哈，全程使用的都是半語。 成訓被對方一連串的問題問得滿臉慌張，一副不知所措的模樣，害怕說錯話惹得對方不高興，只能不停陪笑。 之後該粉絲不知道出自何種心理又將這段視訊影片公開在了Twitter上，還配文表示「他像個傻子」。



在無數粉絲和網友的狙擊之下女粉絲已經將原來的影片刪除，不過相關片段早就被網友們轉發，在韓網上掀起了熱議。女粉絲的無理態度和言語不僅令ENHYPEN粉絲們很氣憤，也看得網友們十分惱火，直指：「視訊的話能夠看到對方的臉，公司直接把她拉黑名單吧」、「這個時候覺得愛豆好可憐，再怎麼生氣也不能發火」、「視訊的規則就是一次只能出現一個人啊」、「她才是神經病吧，在愛豆面前搞事情」、「 愛豆有這麼多粉絲為什麼一定要記得你是誰？」 、「看得我髒話都要罵出來了」、「愛豆真可憐，就因為對方是粉絲，還得一直陪笑臉」等。

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