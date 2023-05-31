好可怜！ENHYPEN成训和粉丝视讯被戏弄最后还被骂「傻子」，全程不知所措只能陪笑

虽然爱豆的人气全靠粉丝们捧起来，但粉丝们也该遵守该有的礼仪吧？ ！

ENHYPEN近期带来了最新迷你4辑《Dark Blood》，主打曲《Bite Me》在粉丝间也拥有不小的人气。 ENHYPEN为了更好的宣传新歌、与粉丝们互动就进行了视讯粉丝会。 成员成训的一段与粉丝会面的影片传出后，网友和粉丝们纷纷表示「他好可怜啊」。



曝光的影片中只有成训一人的身影，但与他对话的却有好几名女生，其中一人问成训：「呀，你没有什么想对我说的吗」、「你知道我是谁的粉丝吗？」 、「你都想不起来我是谁」，边说还边和身边的其他几人嘻嘻哈哈，全程使用的都是半语。 成训被对方一连串的问题问得满脸慌张，一副不知所措的模样，害怕说错话惹得对方不高兴，只能不停陪笑。 之后该粉丝不知道出自何种心理又将这段视讯影片公开在了Twitter上，还配文表示「他像个傻子」。



在无数粉丝和网友的狙击之下女粉丝已经将原来的影片删除，不过相关片段早就被网友们转发，在韩网上掀起了热议。女粉丝的无理态度和言语不仅令ENHYPEN粉丝们很气愤，也看得网友们十分恼火，直指：「视讯的话能够看到对方的脸，公司直接把她拉黑名单吧」、「这个时候觉得爱豆好可怜，再怎么生气也不能发火」、「视讯的规则就是一次只能出现一个人啊」、「她才是神经病吧，在爱豆面前搞事情」、「 爱豆有这么多粉丝为什么一定要记得你是谁？」 、「看得我脏话都要骂出来了」、「爱豆真可怜，就因为对方是粉丝，还得一直陪笑脸」等。

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