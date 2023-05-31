出演《歡迎來到王之國》的理由？李俊昊「因為是浪漫喜劇」 為了穿西裝也能展現好身材，認真準備了！

李俊昊曾通過過各種題材證明自己的演技和角色消化能力，新劇《歡迎來到王之國》（King the Land）也即將在下個播出。

為什麼會選擇《歡迎來到王之國》這部作品？他表示：「因爲是浪漫喜劇，所以很期待能愉快地拍攝作品。我認爲和好的導演、工作人員、演員們一起以愉快的化學反應完成作品，會很有趣，我想以觀眾們會喜歡的風格來演繹讓人大笑和心動的部分。」



李俊昊飾演的「具元」是「國王酒店」的本部長，也是「國王酒店」的繼承者。雖然看起來完美無缺，但因爲深深的傷口和心理創傷，對每件事都堅持刻薄、冷漠的態度。 他也對角色進行了思考和準備。



為了詮釋這個角色，李俊昊說：「即使什麼話都不說，也能在每一幕感受到『具元』具有的冷漠的一面和壓迫感，我未已以低調的感情爲基礎去展現。還有與千莎朗見面後，打破傷痛和心理創傷的這些面貌，能成爲『具元』的魅力點。」為了符合財閥三世的樣子，哪怕是三件式西裝，李俊昊表示為了從西裝外面感受到結實的身材，所以認真準備了！



而《歡迎來到王之國》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員「千莎朗」相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇，確定在6月17日首播，可以於 Netflix 觀看。



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