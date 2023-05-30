WOODZ澳門演唱會：驚喜演繹MC張天賦《記憶棉》！

韓國多才多藝的創作歌手WOODZ（曹承衍），剛剛在星期日於「澳門百老匯™」- 百老匯舞台，完成了《2023 WOODZ WORLD TOUR OO-LI in MACAU》演唱會。

這場震撼人心的音樂盛宴，吸引了過千名熱情的觀眾來到現場，共同見證這位天才歌手的驚人才華和獨特魅力。而WOODZ則獻唱多首歌曲以作回饋，還跟粉絲進行互動，讓MOODZ（WOODZ粉絲稱號）們，渡過了一個愉快的晚上。

演唱會一開始，WOODZ即以來自這次演唱會同名專輯《OO-LI》收錄的《Busted》來作開場，輕快的電音，配搭WOODZ的唱腔，很快便令現場的粉絲們為之瘋狂。之後，WOODZ隨即送上搖滾味十足的《HIJACK》，值得留意是在歌曲後段WOODZ有機會展現其RAP的才華，盡顯他是一個全能的音樂人。想欣賞WOODZ的舞藝當然少不了來自其首張迷你專輯的主打歌《Love Me Harder》，意想不到是現場很多歌迷也跟著他一起搖動身子，讓全場氣氛熾熱起來！



接著WOODZ正式跟觀眾們打招呼，由於這次是WOODZ第一次以個人身份來到澳門舉行演唱會，正式跟港澳地區的粉絲見面，所以他也表現得非常興奮。接著回到演唱部份，WOODZ先送上冠軍作品《WAITING》，和來自相同專輯的《Chaser》等歌曲。





意想不到是WOODZ還預備了超級驚喜給大家，先是他翻唱了女團NewJeans的名作《Hype boy》。曾經以男團身份出道的WOODZ，今次則配上輕快的結他作為伴奏，為歌曲添上另一種味道，令MOODZ們落力應援。還有更厲害的，就是WOODZ竟然預備了MC張天賦的《記憶棉》，由音樂一響起到他以廣東話唱起第一句歌詞，觀眾們真的難以相信WOODZ為了這次演唱會的努力付出，除了發音準確，他更唱得十分投入，引來全場觀眾的熱烈半掌聲鼓勵，場面溫馨！



WOODZ繼續為大家送上新專輯的多首歌曲，如《Drowing》、《Journey》等之後，最後來到Encore部份，WOODZ先衷心地感謝來自不同地方的MOODZ，前來澳門的支持。而作為今次演唱會的最後部份，WOODZ特別選擇了旋律輕鬆的《I hate you》、《Better and Better》和《Ready to fight》，希望觀眾們可以有一個愉快的晚上，也能夠好好期待他們之後再見的機會。



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