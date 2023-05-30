WOODZ澳门演唱会：惊喜演绎MC张天赋《记忆棉》！

韩国多才多艺的创作歌手WOODZ（曹承衍），刚刚在星期日於「澳门百老汇™」- 百老汇舞台，完成了《2023 WOODZ WORLD TOUR OO-LI in MACAU》演唱会。

这场震撼人心的音乐盛宴，吸引了过千名热情的观众来到现场，共同见证这位天才歌手的惊人才华和独特魅力。而WOODZ则献唱多首歌曲以作回馈，还跟粉丝进行互动，让MOODZ（WOODZ粉丝称号）们，渡过了一个愉快的晚上。

演唱会一开始，WOODZ即以来自这次演唱会同名专辑《OO-LI》收录的《Busted》来作开场，轻快的电音，配搭WOODZ的唱腔，很快便令现场的粉丝们为之疯狂。之后，WOODZ随即送上摇滚味十足的《HIJACK》，值得留意是在歌曲后段WOODZ有机会展现其RAP的才华，尽显他是一个全能的音乐人。想欣赏WOODZ的舞艺当然少不了来自其首张迷你专辑的主打歌《Love Me Harder》，意想不到是现场很多歌迷也跟著他一起摇动身子，让全场气氛炽热起来！



接著WOODZ正式跟观众们打招呼，由於这次是WOODZ第一次以个人身份来到澳门举行演唱会，正式跟港澳地区的粉丝见面，所以他也表现得非常兴奋。接著回到演唱部份，WOODZ先送上冠军作品《WAITING》，和来自相同专辑的《Chaser》等歌曲。





意想不到是WOODZ还预备了超级惊喜给大家，先是他翻唱了女团NewJeans的名作《Hype boy》。曾经以男团身份出道的WOODZ，今次则配上轻快的结他作为伴奏，为歌曲添上另一种味道，令MOODZ们落力应援。还有更厉害的，就是WOODZ竟然预备了MC张天赋的《记忆棉》，由音乐一响起到他以广东话唱起第一句歌词，观众们真的难以相信WOODZ为了这次演唱会的努力付出，除了发音准确，他更唱得十分投入，引来全场观众的热烈半掌声鼓励，场面温馨！



WOODZ继续为大家送上新专辑的多首歌曲，如《Drowing》、《Journey》等之后，最后来到Encore部份，WOODZ先衷心地感谢来自不同地方的MOODZ，前来澳门的支持。而作为今次演唱会的最后部份，WOODZ特别选择了旋律轻松的《I hate you》、《Better and Better》和《Ready to fight》，希望观众们可以有一个愉快的晚上，也能够好好期待他们之后再见的机会。



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