日網票選最適合為Disney配音的9位候補KPOP男偶像，BTS Jimin & SEVENTEEN DK現正領先中！！

（封面圖源：FB@SEVENTEEN、BIGHIT MUSIC、동방신기(TVXQ!)、NCT、SM娛樂、IG@xiaxiaxia1215）
究竟是誰拿下最後的勝利呢？！
日網danmee近期最熱門的票選項目為「最適合為Disney配音的KPOP男偶像」第一、二名相當激烈，9位候補人選中（截稿時間5月30日18:17），SEVENTEEN成員DK拿下14,747票，BTS防彈少年團成員Jimin拿下14,638票，因為票數相近兩人的名次不停地交換中，投票截止日期為5月31日的週三上午11:00。
（圖源：日網danmee截圖）
▼5月31日09:15最新戰況，BTS Jimin反超領先中。
（圖源：日網danmee截圖）
【投票網址】
PS：以下為昨日截稿時間5月30日18:17的投票數據。
▼SEVENTEEN李碩珉DK（14,747票）
DK（圖源：FB@SEVENTEEN）
▼BTS朴智旻Jimin（14,638票）
Jimin（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）
其他候選人還有…
▼JYJ金俊秀（945票）
金俊秀（圖源：IG@xiaxiaxia1215）
▼NCT道英（892票）
道英（圖源：FB@NCT）
▼東方神起 沈昌珉（513票）
沈昌珉（圖源：FB@동방신기(TVXQ!)）
▼EXO邊伯賢（485票）
伯賢（圖源：SM娛樂）
▼ENHYPEN李羲承HEESEUNG（203票）
李羲承（圖源：FB@BELIFT LAB）
▼TXT姜太顯（163票）
太顯（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）
▼SHINee溫流（78票）
溫流（圖源：SM娛樂）
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