【韓網熱帖】很會做事但人性敗壞的同事 vs 不會做事但善良的同事

禁止說「在公司會做事就是善良」！你想和哪種人共事呢？

1）很會做事但人性敗壞的同事

2）不會做事但善良的同事

韓某網站投票56%選了前者～

韓國網友評論：

1. 2只會讓人煩而已，但1給人壓力太大，會患上精神病、抑鬱症的

2. 1111只要私下無交集就行了，2在工作上能把人逼瘋

3. 看到1就想起那些因為職場欺壓而辭職、求醫、輕生的人

4. 2222公司的運作並不僅僅依賴一個人，只要有一個很會做事的人就可以，為了讓公司運轉，還需要好幾個誠實可靠的人。 因為那一個人性敗壞的同事，可能誠實可靠的人都跑掉了。

5. 22222在公司壓力最大的不是工作，而是人際關係啊kkk

6. 我選2，當朋友吧

7. 無條件選1。 2會把身邊的人都變成1^^

8. 2... 教他做事的過程我自己差點辭職了^^

9. 維持組織氛圍也是工作能力的一部份，「很會做事但人性敗壞」是自相矛盾的說法

10. 我選2。 我現在就在跟1共事，今天也因她而胃痙攣。 每次都把氣氛搞砸，究竟有什麼了起不的？ 面試時考量一個人能否在集體裡工作真的很有必要。

11. 一般來說會做事的人性格也不錯，不會做事的人性格也奇怪

12. 1和2我都遇到過，2並不善良啊kkk真正善良的人不想給人添麻煩，所以會努力一點點變好，但一直不會做事就不是善良了...

出處：https://theqoo.net/square/2812081644

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