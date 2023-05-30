催泪慎入！ASTRO车银优深夜上传cover文彬生前爱唱的歌曲10cm〈Stalker〉

自从文彬4月19日离开后，车银优也停止更新IG，终於在昨天更新了一张录音照，并於5月30日深夜上传cover歌手10cm的〈Stalker〉，这首歌也是文彬生前最爱唱的歌曲之一。

而车银优更新的IG限动中，是文彬唱〈Stalker〉的片段，画面里车银优在一旁为他拍照，大家玩得很开心的模样，一旁写著：「我的好友。」



▼车银优cover歌手10cm〈Stalker〉（跟踪狂），从IG到这部影片都是大家为他加油的留言：



那天拍下的照片。



原曲MV时长04:12，而车银优cover的版本是04:19。



▼网友附上中文字幕，给读者们参考歌词：



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