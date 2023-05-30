催泪慎入！ASTRO车银优深夜上传cover文彬生前爱唱的歌曲10cm〈Stalker〉

自从文彬4月19日离开后，车银优也停止更新IG，终於在昨天更新了一张录音照，并於5月30日深夜上传cover歌手10cm的〈Stalker〉，这首歌也是文彬生前最爱唱的歌曲之一。
而车银优更新的IG限动中，是文彬唱〈Stalker〉的片段，画面里车银优在一旁为他拍照，大家玩得很开心的模样，一旁写著：「我的好友。」
—(@moonbinofastro) May 29, 2023
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▼车银优cover歌手10cm〈Stalker〉（跟踪狂），从IG到这部影片都是大家为他加油的留言：
原曲MV时长04:12，而车银优cover的版本是04:19。
[문빈충전] 빈이와 은우가 함께 부르는 "스토커"#아스트로 #ASTRO #문빈 #MOONBIN #차은우 #CHAEUNWOO#문빈_가수해줘서_고마워https://t.co/KiP35w9lzd pic.twitter.com/MbxGK57isb— 2moonth_Moonbin (@2moonth_Moonbin) May 29, 2023
▼网友附上中文字幕，给读者们参考歌词：
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