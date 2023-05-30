《歡迎來到王之國》截然相反的溫度差！表情冷漠「李俊昊」 VS 面帶微笑「潤娥」，期待兩人的羅曼史！

6月又有一波新劇可以追呢！相信大家都很期待李俊昊＆潤娥主演的《歡迎來到王之國》（King the Land）吧！

該劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



今日（30日）公開兩人的角色海報，具元以「輕視笑容的男人」的標題，展現毫無笑容、表情冷漠的面貌。對自己的笑容、別人的笑容都感到尷尬的具元，他最討厭的就是虛僞的笑容，讓人好奇理由是什麼呢！



相反，千莎朗因為職業是酒店經理，因此她必須一直面帶微笑。海報中，千莎朗的嘴角上揚，露出「赫爾墨斯的微笑」，名牌上方還別著微笑徽章。



具元和千莎朗不僅對待笑容的態度不同，性格和背景也完全不同，所以每次見面的時候都會發生衝突。如果具元發出尖銳的目光，千莎朗就會用微笑回應，雖然兩人不斷爭吵，但面對走進內心的彼此，具元和千莎朗將逐漸敞開心扉。



另外，《歡迎來到王之國》由《有可能知道的人》、《妳的倒影》的導演林賢旭執導，《海賊：鬼怪的旗幟》、《殭屍校園》的編劇千成日開創，新人編劇崔綸執筆，將在6月17日首播！

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