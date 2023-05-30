李昇基節目中提老婆李多寅愛意藏不住：她是個非常好的人！姜鎬童聽完感動到眼裡有淚花

李昇基在新節目中公開提到老婆李多寅，表達了對她的滿滿愛意。

TV朝鮮新綜藝《兄弟拉麵》中公開了李昇基對婚後美好憧憬的內容。 正在和大哥姜鎬童吃宵夜的李昇基一邊用手機拍食物一邊說「要告訴她我在吃什麼」，姜鎬童好奇地問：「給誰？」 李昇基回答：「老婆，現在是我老婆了。」 接著姜鎬童又詢問李昇基求婚的故事，李昇基說道：「大家都以為我求婚儀式很隆重，其實什麼都沒準備，就問了她一句而已。」



李昇基向眾人講述了自己幸福的婚後生活，「婚後和老婆聊了很多關於以後要如何生活的話題，我倆都懷著要做好事好好生活的想法，她真的很好，而且我們觀念相同，價值觀相似，應該可以幸福地去做好事。」 表達了對愛妻無限信任和愛意。 聽到李昇基真心話的姜鎬童十分感動，眼睛里閃爍著淚花，一旁的裴仁赫調侃道：「你哭了？」 姜鎬童急忙解釋：「這不是悲傷的眼淚，是感動的淚水。 與很多人的關係都是從同事開始，因為節目相遇，昇基和我並非只是單純的前後輩關係。」 李昇基也稱：「我和哥哥即使私下不見面，1-2年只聯繫一次感情也不會生疏。」



最後姜鎬童作為大哥、作為前輩告誡李昇基：「你作為藝人受到了很多人的喜愛，希望你不要忘記初心，去成為更好的演員、更好的歌手、更好的綜藝人。」

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