「財閥家小兒子的實習」？ 羅PD爆《兩天一夜》曾遇到超會做事「神秘實習生」，結束才知是大企業貴公子！

這是什麼財閥三世下凡體驗普通人生活的網小情節嗎！羅PD當時經常開他玩笑、說他讀的專業找不到工作，如今回想只覺得十分懊悔XD

羅PD與金大柱作家昨日通過「Channel十五夜」頻道直播，首次聊到十年前錄製《兩天一夜》時曾遇到一位不得了的實習生。 羅PD說因為大學生來實習是靠熟人介紹進組、類似走後門的「降落傘」，所以不是很受歡迎。



但這位實習生意外地超會做事，積極主動又細心，做遊戲模擬時被安排跑好幾圈都無怨言，就連70人的便當和清掃都處理得妥妥當當。 甚至休息時間還會看書學習，令一開始頗為抗拒的製作組都對他敞開心扉，讓他給金大柱當副手。

實習生當時說就讀某外國名校、爸爸做貿易公司，羅PD還打趣他：「呀，你家很有錢嗎？ 爸爸做什麼的？」



一個月實習期結束後那位實習生就離開了電視台，過段時間有人問羅PD某某某是不是在你這裡實習，名字只有一個字相同，但拿出照片一看就是同一人。 這時羅PD才知實習生是韓國知名大企業老闆的公子，正經「財閥三世」！原來他是因為喜歡《兩天一夜》、對電視台工作感興趣才來實習，羅PD小說：「金大柱得知後面如死灰，因為已經刁難他足足一個月。」 但手機號碼再撥過去已是空號，原來他為這一個月的實習特地換了號碼。



故事還沒結束，一晃過去十年，幾個月前羅PD參加活動偶然遇到那位實習生！對方西裝革履主動過來問候，說實習期間非常開心、好幾次想聯絡但沒機會。 這次他遞上真正的名片，原來已經當上副社長！羅PD和金作家回想當年對實習生的「輕浮」態度：「你以後想做什麼？ 讀那個專業找不到工作呀... 畢業後哥請你吃飯。」 兩個人都笑到不停XD



很多網友感歎這根本是網路小說情節：「是健康優秀的財閥兒子啊」、「居然真有這種事」、「電視台工作強度超高，能被他們稱讚是真的很會做事」、「以財閥的生活環境，擁有善解人意性格和良好社交能力真的很難得」、「財富、性格、工作能力全都有了，根本網小男主」、「畢業後做什麼？ 也就是繼承個企業吧」、「現實版財閥家小兒子」、「忍不住腦補出宋仲基的模樣」XD



▽影片已定位至1小時45分左右，回憶起來真的笑慘XD



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