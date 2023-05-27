「劉尚雅」由她飾演！蔡秀彬加盟《全知讀者視角》，安孝燮多年前曾表示：「想和她合作」

網路小說《全知讀者視角》及同名改編漫畫不只於韓國當地獲得高評價和人氣，在臺灣等地也均有大批粉絲。

《全知讀者視角》是韓國作家sing N song創作的網路小說，描述一名讀者某天發現小說中的光景居然變為現實。為了拯救世界，與小說男主角等人一起展開奮戰的故事。

隨後，《全知讀者視角》也被改編為同名網漫，臺灣等地的粉絲們可以通過Line Webtoon‎觀看。

如今，‎《全知讀者視角》將改編成同名電影‎，由《與神同行》、《恐怖攻擊直播》班底製作，並找來安孝燮、李敏鎬分別飾演「金獨子」和「劉眾赫」。消息一出，網友們紛紛製作「假想劇照」於Twitter上分享，氛圍感十足！

昨日（26日）則有消息指出，蔡秀彬也將合流《全知讀者視角》並飾演「劉尚雅」。劉尚雅是金獨子在「Minosoft」的同期同事，已經晉升為正式員工。性格細膩、待人關懷，在同伴中有著冷靜的領導力。特別的是，安孝燮曾在2017年的某個採訪中表示，想與蔡秀彬合作。他認為蔡秀彬擁有善良的面貌，即便不是飾演戀人，也想一起合作。

잘 어울리시는뜻 채수빈 배우님 pic.twitter.com/415n6b9AoP — 두루마리 (@dr_djwkd) May 26, 2023

▲劉尚雅於網漫的形象中為左圖，不曉得各位覺得這個選角如何呢？

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞