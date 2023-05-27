「财阀家小儿子的实习」？ 罗PD爆《两天一夜》曾遇到超会做事「神秘实习生」，结束才知是大企业贵公子！

这是什么财阀三世下凡体验普通人生活的网小情节吗！罗PD当时经常开他玩笑、说他读的专业找不到工作，如今回想只觉得十分懊悔XD

罗PD与金大柱作家昨日通过「Channel十五夜」频道直播，首次聊到十年前录制《两天一夜》时曾遇到一位不得了的实习生。 罗PD说因为大学生来实习是靠熟人介绍进组、类似走后门的「降落伞」，所以不是很受欢迎。



但这位实习生意外地超会做事，积极主动又细心，做游戏模拟时被安排跑好几圈都无怨言，就连70人的便当和清扫都处理得妥妥当当。 甚至休息时间还会看书学习，令一开始颇为抗拒的制作组都对他敞开心扉，让他给金大柱当副手。

实习生当时说就读某外国名校、爸爸做贸易公司，罗PD还打趣他：「呀，你家很有钱吗？ 爸爸做什么的？」



一个月实习期结束后那位实习生就离开了电视台，过段时间有人问罗PD某某某是不是在你这里实习，名字只有一个字相同，但拿出照片一看就是同一人。 这时罗PD才知实习生是韩国知名大企业老板的公子，正经「财阀三世」！原来他是因为喜欢《两天一夜》、对电视台工作感兴趣才来实习，罗PD小说：「金大柱得知后面如死灰，因为已经刁难他足足一个月。」 但手机号码再拨过去已是空号，原来他为这一个月的实习特地换了号码。



故事还没结束，一晃过去十年，几个月前罗PD参加活动偶然遇到那位实习生！对方西装革履主动过来问候，说实习期间非常开心、好几次想联络但没机会。 这次他递上真正的名片，原来已经当上副社长！罗PD和金作家回想当年对实习生的「轻浮」态度：「你以后想做什么？ 读那个专业找不到工作呀... 毕业后哥请你吃饭。」 两个人都笑到不停XD



很多网友感叹这根本是网路小说情节：「是健康优秀的财阀儿子啊」、「居然真有这种事」、「电视台工作强度超高，能被他们称赞是真的很会做事」、「以财阀的生活环境，拥有善解人意性格和良好社交能力真的很难得」、「财富、性格、工作能力全都有了，根本网小男主」、「毕业后做什么？ 也就是继承个企业吧」、「现实版财阀家小儿子」、「忍不住脑补出宋仲基的模样」XD



▽影片已定位至1小时45分左右，回忆起来真的笑惨XD



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